Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
Ekitike
© APA/AFP/PAUL ELLIS

Nach Siegtreffer

Liverpools Ekitike sah wegen Torjubels im Cup Ampelkarte

23.09.25, 23:42
Teilen

Hugo Ekitike wurde nach seinem Siegtreffer gegen Southampton mit der Gelb-Roten Karte ausgeschlossen.

Liverpool. Liverpool ist am Dienstag mit einem 2:1-Heimerfolg über Zweitligist Southampton ins Achtelfinale des englischen Fußball-Ligacups eingezogen. Die "Reds" mussten allerdings ordentlich zittern, Hugo Ekitike erlöste den großen Favoriten mit dem entscheidenden Siegtreffer erst in der 85. Minute. Unmittelbar danach wurde er mit der Gelb-Roten Karte ausgeschlossen, da er beim Torjubel sein Trikot ausgezogen hatte und zuvor schon die Gelbe Karte gesehen hatte.

Ekitike
© APA/AFP/PAUL ELLIS

Ekitike
© Getty Images

Chelsea siegte bei Drittligist Lincoln City auch nur 2:1.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden