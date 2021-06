Endlich hat die Fußball-EM gestartet! Anlässlich ihres 60-jährigen Bestehens wird sie einmalig in 12 verschiedenen Ländern ausgetragen.

Die Redaktion von Vergleich.org hat anhand von Online-Suchanfragen recherchiert, für welche Nationalspieler sich die deutschen Zuschauer*innen am meisten interessieren – Anpfiff!

© Vergleich.org ×

Auf Platz 1: Manuel Neuer! 411.380 monatliche Suchanfragen

Auch wenn Deutschland seit jeher mit einer Vielzahl an herausragenden Torhütern gesegnet ist, gilt Manuel Neuer seit der WM 2010 als unangefochtene Nummer 1. Der fünfmalige Welttorhüter wurde bei der WM 2014 als bester Torwart ausgezeichnet und ist seit 2016 Kapitän der deutschen Nationalmannschaft.

Auch bei Bayern steht Neuer seit seinem Wechsel von Schalke im Jahre 2011 unbestritten zwischen den Pfosten.

Trotz seiner mittlerweile 35 Jahre hat Neuer bereits angekündigt, nach der EM weiterzumachen – sicherlich zur Freude von Trainer Flick.

Auf Platz 2: Thomas Müller! 184.410 monatliche Suchanfragen

Der zuletzt aussortierte Thomas Müller darf nach einer starken Saison beim FC Bayern als bester Vorbereiter mit 22 Vorlagen (11 Tore) doch noch auf den EM-Zug aufspringen.

Mit seiner guten Laune und seinem Siegeswillen wirkt es, als sei er nie weg gewesen. Ein Tor bei einer EM ist dem WM-Torschützenkönig von 2010 bisher noch nicht gelungen – ein Kuriosum, das er sicher gerne ändern würde.

Auf Platz 3: Toni Kroos! 182.310 monatliche Suchanfragen

Bei seinem Wechsel von Bayern zu Real Madrid im Jahre 2014 für gerade einmal 30 Millionen Euro wurde Kroos seitens der Madrilenen bereits als Königstransfer geadelt. Der Mittelfeldstratege beeindruckt durch seinen feinen Fuß und sein Gespür für den Raum.

Im Vorbereitungsspiel wollte Löw bei Kroos nach seiner Corona-Erkrankung im Mai noch kein Risiko eingehen. Danach wird sich zeigen, inwieweit er sich gegen das eingespielte bayerische Mittelfeld im Kader durchsetzt. Gebraucht werden seine Qualitäten sicherlich.

Auf Platz 4: Timo Werner! 168.220 monatliche Suchanfragen

Der frischgebackene Champions-League-Sieger Timo Werner stößt erst später zu seinen EM-Kollegen dazu.

Nachdem Werner 2016 gegen Schalke per Schwalbe einen Elfmeter herausgeholt hat, wurde er monatelang in der Bundesliga und auch Nationalmannschafft mit Schmähgesängen bedacht. Er gilt als Sturmhoffnung und hat bei der EM hat er die Chance, sich wieder in die Herzen aller Fans zu spielen.

Auf Platz 5: Joshua Kimmich! 131.830 monatliche Suchanfragen

Kimmich, der Mittelfeld-Antreiber, der in jeder Trainingseinheit Vollgas gibt und auch in jedem Spiel brennt. Mit seiner Technik, seinem Tempo und geschicktem Zweikampfverhalten kann er jedem Spiel seinen Stempel aufdrücken und könnte so zum Schlüsselspieler werden.

Auch wenn er seine Weltklasse im Mittelfeld oft genug untermauert hat, wird er in dieser EM wohl auch öfter wieder auf der rechten Abwehrseite aushelfen müssen. Das dürfte aber kein Problem für Kimmich sein.

Auf Platz 6: Jamal Musiala! 100.120 monatliche Suchanfragen

Mit nur 18 Jahren und 205 Tagen gilt Musiala als jüngster Bundesliga-Torschütze des FC Bayern und jüngster Spieler im DFB-Kader. 2019 wechselte er aus der Jugend des FC Chelsea zu FC Bayern. Musiala ist ein Supertalent und könnte in dieser EM zur großen Überraschung werden.

Auf Platz 7: Kai Havertz! 90.510 monatliche Suchanfragen

Der Champions-League-Sieger und Schütze des goldenen Final-Tores für die Blues ist letzte Saison für knapp 100 Millionen Euro von Leverkusen zum FC Chelsea gewechselt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat der 21-jährige mittlerweile zu alter Stärke zurückgefunden.

Auf Platz 8: Mats Hummels! 89.010 monatliche Suchanfragen

Hummels ist gemeinsam mit Thomas Müller und Jérôme Boateng im März 2019 aus der Nationalmannschaft aussortiert worden. Nach einer starken Saison beim BVB, in der er ein formstarker Rückhalt der Hintermannschaft war, kehrt er in den Kader der Nationalelf zurück. Jetzt soll Hummels mit seiner Erfahrung der DFB-Abwehr zur nötigen Stabilität verhelfen.

Auf Platz 9: Leon Goretzka! 81.680 monatliche Suchanfragen

Goretzka wird sich in dieses EM-Turnier reinarbeiten müssen, auch wenn er in Bayern mit Kimmich eine gut funktionierende Mittelfeldachse bildet. Er wird wohl aufgrund eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel das Auftaktspiel gegen Frankreich verpassen. Allerdings wird Goretzka wahrscheinlich seinen Vertrag beim FC Bayern vorzeitig bis 2026 verlängern.

Auf Platz 10: Kevin Trapp! 75.050 monatliche Suchanfragen

Der Frankfurter Schlussmann und zwischenzeitlicher Torhüter bei Paris Saint-Germain stand bisher bei 5 Länderspielen zwischen den Pfosten. Sein Ziel ist es, die klare Nummer 2 hinter Manuel Neuer zu sein.

Hier können Sie noch mehr über die Vergleiche passend zur EM 2021 erfahren.