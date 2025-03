× Adrenalin pur in Portimão: Sekundenkrimi zwischen Toprak & Bulega

Hauchdünne Duelle, Drama und Rekorde: In Portimão kämpften Razgatlioglu und Bulega Rad an Rad um den Sieg. Ein Rennwochenende voller Spannung – und ein Vorgeschmack auf den Titelkampf 2025.

Drei Rennen, drei Thriller – die zweite Runde der MOTUL FIM Superbike-Weltmeisterschaft in Portugal lieferte Hochspannung bis zur Ziellinie.

Die berühmte Achterbahn-Strecke von Portimão wurde zum Schauplatz intensiver Kämpfe zwischen Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) und Nicolo Bulega (Aruba.it Racing - Ducati). Die beiden lieferten sich drei packende Rennen, oft nur durch wenige Hundertstelsekunden getrennt. Doch das war längst nicht alles: Während Rivalitäten auf der Strecke eskalierten, wurden in der WorldSSP und WorldSSP300 neue Meilensteine gesetzt.

Freitag: Razgatlioglu mit Schwierigkeiten, aber dominant – Oncu glänzt in der WorldSSP

Der Start ins Wochenende verlief für den amtierenden Champion Toprak Razgatlioglu alles andere als ideal: Ein technischer Defekt an seiner M 1000 RR verhinderte seine Teilnahme am FP1. Doch das hielt ihn nicht davon ab, im FP2 zurückzuschlagen, den Rundenrekord zu brechen und in der Tissot Superpole die Bestzeit zu setzen.

© Getty ×

In der WorldSSP sorgte der junge Türke Can Oncu (Yamaha BLU CRU Evan Bros Team) für Furore, indem er seine erste Pole-Position in der Serie sicherte. Gleichzeitig startete die WorldSSP300-Saison 2025 mit einem Überraschungssieg von Benat Fernandez (Team#109 Retro Traffic Kove) in der Superpole.

Samstag: Stürze, Wortgefechte und ein Hauch von Dramatik

Der Tag begann mit einem heftigen Highsider von Ryan Vickers (Motocorsa Racing) in Kurve 9 – glücklicherweise blieb er bis auf eine tiefe Schnittwunde am Ellbogen unverletzt.

Im ersten Rennen lieferten sich Razgatlioglu und Bulega ein atemberaubendes Duell, das nur 0,067 Sekunden trennte. Doch hinter ihnen kochten die Emotionen hoch: Nach einer Kollision zwischen Scott Redding (MGM BONOVO Racing) und Alvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati) in Kurve 4 entfachte ein verbaler Schlagabtausch zwischen den beiden.

In der WorldSSP krönte sich Oncu erstmals zum Yamaha-Sieger, während Jeffrey Buis (Freudenberg KTM-Paligo Racing) mit taktischer Raffinesse das WorldSSP300-Rennen gewann.

Sonntag: Foto-Finish und ein Vorgeschmack auf den Titelkampf

Die Action spitzte sich weiter zu:

Tissot Superpole-Rennen: Razgatlioglu sicherte sich den Sieg mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,055 Sekunden gegen Bulega.

Razgatlioglu sicherte sich den Sieg mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,055 Sekunden gegen Bulega. Rennen 2: Die beiden Titelanwärter lieferten sich ein episches Duell mit sechs Positionswechseln in wenigen Runden – erneut behielt Razgatlioglu die Oberhand.

Die beiden Titelanwärter lieferten sich ein episches Duell mit sechs Positionswechseln in wenigen Runden – erneut behielt Razgatlioglu die Oberhand. WorldSSP: Bo Bendsneyder (MV Agusta Reparto Corse) triumphierte erstmals seit einem Jahrzehnt, nachdem Oncu von der Spitze gestürzt war.

Bo Bendsneyder (MV Agusta Reparto Corse) triumphierte erstmals seit einem Jahrzehnt, nachdem Oncu von der Spitze gestürzt war. WorldSSP300: Fernandez krönte sein Wochenende mit einem spektakulären Last-Lap-Sieg.

Nächster Halt: Assen – die „Kathedrale des Speeds“ ruft!

Nach dem nervenaufreibenden Wochenende in Portimão zieht die WorldSBK weiter nach Assen. Die traditionsreiche Strecke in den Niederlanden verspricht packende Duelle und könnte bereits erste Weichen für den WM-Kampf stellen.

Das Rennwochenende im Überblick:

Freitag, 11. April 2025:

09:40 – 10:05 | WorldSSP300 FP

10:20 – 11:05 | WorldSBK FP1

11:20 – 12:00 | WorldSSP FP

12:15 – 12:40 | WorldWCR FP

14:10 – 14:35 | WorldSSP300 Superpole

15:00 – 15:45 | WorldSBK FP2

16:00 – 16:40 | WorldSSP Superpole

16:55 – 17:20 | WorldWCR Superpole

Samstag, 12. April 2025:

09:00 – 09:20 | WorldSBK FP3

09:30 – 09:40 | WorldWCR WUP 1

09:50 – 10:00 | WorldSSP300 WUP 1

10:10 – 10:20 | WorldSSP WUP 1

11:00 – 11:15 | WorldSBK Superpole

11:50 | WorldWCR Rennen 1

12:45 | WorldSSP300 Rennen 1

14:00 | WorldSBK Rennen 1

15:15 | WorldSSP Rennen 1

Sonntag, 13. April 2025:

09:00 – 09:10 | WorldSBK WUP

09:20 – 09:30 | WorldWCR WUP 2

09:40 – 09:50 | WorldSSP300 WUP 2

10:00 – 10:10 | WorldSSP WUP 2

11:00 | WorldSBK Superpole-Rennen

11:50 | WorldWCR Rennen 2

12:45 | WorldSSP300 Rennen 2

14:00 | WorldSBK Rennen 2

15:15 | WorldSSP Rennen 2

Der aktuelle WM-Stand nach der zweiten Saisonrunde:

Platz Fahrer Punkte 1. Nicolo Bulega 111 2. Toprak Razgatlioglu 82 3. Danilo Petrucci 60 4. Alvaro Bautista 59 5. Andrea Locatelli 56 6. Andrea Iannone 44 7. Scott Redding 31 8. Sam Lowes 30 9. Axel Bassani 30 10. Michael van der Mark 26

Stand nach 2 von 12 Rennen.