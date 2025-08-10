Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. DTM
lucas auer
© getty

Dritter hinter Rast

Auer bleibt DTM-Spitzenreiter nach Nürburgring

10.08.25, 15:58
Teilen

Lucas Auer behauptet nach dem dritten Platz im zweiten Nürburgring-Rennen die DTM-Führung. Der Mercedes-Pilot liegt nun acht Punkte vor Jack Aitken. "Es war ein sehr solides Wochenende", sagte der Österreicher. Thomas Preining wurde Zehnter.

Beim zweiten Rennen am Nürburgring musste Auer nur den BMW-Piloten René Rast und Marco Wittmann den Vortritt lassen. Damit baute der Oberösterreicher seine Führung in der Gesamtwertung aus, nachdem er sie zwischenzeitlich an Aitken verloren hatte.

Enges Punktefeld

Drei Rennwochenenden bleiben bis zum Saisonfinale: Zuerst steht vom 22.-24. August der Sachsenring an, gefolgt vom Heimspiel am Red Bull Ring (12.-14. September). Das Finale steigt am 5. Oktober in Hockenheim.

Preining außerhalb Top 10

Thomas Preining konnte im Porsche nicht an seine starken Vorjahresleistungen anknüpfen und landete auf Rang zehn. Der Salzburger bleibt damit in diesem Jahr ohne Podestplatz.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden