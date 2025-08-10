Auer bleibt DTM-Spitzenreiter nach Nürburgring

Lucas Auer behauptet nach dem dritten Platz im zweiten Nürburgring-Rennen die DTM-Führung. Der Mercedes-Pilot liegt nun acht Punkte vor Jack Aitken. "Es war ein sehr solides Wochenende", sagte der Österreicher. Thomas Preining wurde Zehnter.

Beim zweiten Rennen am Nürburgring musste Auer nur den BMW-Piloten René Rast und Marco Wittmann den Vortritt lassen. Damit baute der Oberösterreicher seine Führung in der Gesamtwertung aus, nachdem er sie zwischenzeitlich an Aitken verloren hatte.

Enges Punktefeld

Drei Rennwochenenden bleiben bis zum Saisonfinale: Zuerst steht vom 22.-24. August der Sachsenring an, gefolgt vom Heimspiel am Red Bull Ring (12.-14. September). Das Finale steigt am 5. Oktober in Hockenheim.

Preining außerhalb Top 10

Thomas Preining konnte im Porsche nicht an seine starken Vorjahresleistungen anknüpfen und landete auf Rang zehn. Der Salzburger bleibt damit in diesem Jahr ohne Podestplatz.