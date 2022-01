Nach Rossi-Absage: Das sagt DTM-Chef Berger

Die DTM boomt. In der neuen Saison starten erstmals mehr als 20 Fahrzeuge in der GT3-Meisterschaft. Valentino Rossi wird jedoch nicht unter den Startern sein.

Lange hielten sich die Gerüchte über ein mögliches DTM-Engagement von Valentino Rossi zur neuen DTM Saison. Doch der Italiener hat sich anders entschieden. In der kommenden Saison wird die lebende Motorrad-Legende in der GT World Challenge für das WRT-Team an den Start gehen.

Gutes Material ist Rossi sicher, gewann das WRT-Team im Jänner die 24 Stunden von Dubai. Das WRT-Team war in den vergangenen Jahren als Audi-Kundenteam in der DTM am Start. DTM Chef Gerhard Berger war von der Absage alles andere als begeistert, auch wenn der Österreicher die Entscheidung verstehen kann.

"Es gab lose Gespräche mit Valentinos Management, in denen schnell klar wurde, dass Valentino sich vor allem auf die Langstrecke konzentrieren will. Das bedeutet viel Fahrzeit, die es einfach braucht, um Erfahrung zu sammeln. Diese Möglichkeit bietet die DTM so nicht. Deswegen habe ich vollstes Verständnis für seine Entscheidung," so Berger im Gespräch mit Motorsport-Magazin.de.

Das Highlight der kommenden GT World Challenge Saison markiert die 24 Stunden von Spa Ende Juli. Die Serie absolviert an den Rennwochenenden sowohl Sprint - als auch Langstreckenrennen, welche über eine Distanz von drei Stunden führen.

Startet Rossi 2023 in der DTM?

Eine Verpflichtung Rossis für das Jahr 2023 hat Berger aber noch nicht aufgegeben. "Wir haben mit gutem Maß versucht, ihn zu bekommen. Wir haben es aber auch nicht übertrieben. Wir hoffen, dass es sich 2023 noch ändern kann und er bereit ist, zu uns zu kommen," meint der Tiroler. Auch ein Gaststart wäre eine Möglichkeit, Rossi in ein DTM-Auto zu hieven. Ein Gaststart war im vergangenen Jahr immer wieder im Gespräch, zustande kann dieser dann aber nie. Rossi hatte zudem angekündigt, eines Tages in Le Mans an den Start gehen zu wollen.

Aufgrund der Regeländerung 2024, dann ersetzen die GT3-Autos die aktuellen GTE-Boliden, erscheint dieses Unterfangen realistisch. Die Saison in der GT World Challenge startet Anfang April in Imola, die DTM lässt Anfang Mai in Portimao die Motoren erstmals aufheulen. Ende September macht die DTM auch halt in Österreich, dann wird die GT3-Serie am Red Bull Ring zum vorletzten Rennwochenende zu Gast sein.