Estoril-Duell: Bulega im Training mit einziger 1:35er-Runde vor Toprak

In Estoril zeichnet sich in der Superbike-WM ein packendes Duell zwischen Nicolo Bulega und Toprak Razgatlioglu ab. Der Ducati-Star fuhr die einzige 1:35er-Runde, während der BMW-Pilot mit konstantem Renntempo beeindruckte.

Beim WorldSBK-Wochenende in Estoril setzen Nicolo Bulega und Toprak Razgatlioglu ihren Titelkampf fort. Der Freitag auf dem Circuito Estoril verlief ähnlich wie in Aragon - Bulega dominierte die Einzelrunden, während Razgatlioglu mit beeindruckendem Renntempo aufwartete.

Mit nur einem Rennwochenende nach Estoril könnte der Titelkampf in Portugal entschieden werden. Razgatlioglu hat die Chance, seinen dritten WorldSBK-Titel frühzeitig zu sichern, während Bulega alles riskieren muss, um die Punkte-Lücke zu schließen.

Bulegas absolute Geschwindigkeit

Der Ducati-Star war der einzige Fahrer, der eine Rundenzeit im 1:35er-Bereich fuhr. Mit 1:35,778 Minuten sicherte sich Bulega den ersten Platz im Training. Der Italiener muss im Titelkampf Punkte gegenüber Razgatlioglu aufholen, da zwischen den beiden vor Estoril 36 Punkte liegen. Bulega absolvierte kürzere Stints als sein Rivale, zeigte aber in seinen Läufen konstante Zeiten.

Razgatlioglus Renntempo-Wunder

BMW-Star Razgatlioglu beeindruckte mit seiner Konstanz. In einem 16-Runden-Stint im FP2 zeigte der Türke 15 Runden in der 1:36er-Marke. Nur 0,277 Sekunden lagen zwischen seiner schnellsten und langsamsten Rundenzeit in diesem Lauf. "Ich habe mich nur auf meine Rennsimulation konzentriert", erklärte Razgatlioglu. "In den 17 Runden blieb ich zwischen 1:36,0 und 1:36,2: Das ist ein gutes Tempo."

Bimota überrascht auf Platz drei und vier

Die Bimota-Fahrer sorgten für eine Überraschung. Alex Lowes sicherte sich mit 1:36,557 Minuten den dritten Platz, während Axel Bassani direkt hinter seinem Teamkollegen auf Rang vier lag. Nur eine halbe Zehntelsekunde trennte die beiden Bimota-Piloten.

Rea führt Yamaha-Kontingent an

Der sechsfache Champion Jonathan Rea zeigte sich in schneller Form und belegte mit 1:36,539 Minuten den sechsten Platz. Damit lag er sieben Zehntel hinter Bulegas Bestzeit, war aber der schnellste Yamaha-Fahrer. Xavi Vierge war als bester Honda-Pilot auf Platz sieben.

So läuft das Estoril-Wochenende:

Samstag, 10. Oktober 2025:

10:00-10:20 WorldSBK - 3. Freies Training

12:00-12:15 WorldSBK - Superpole

15:00 WorldSBK - Rennen 1



Sonntag, 10. Oktober 2025:

10:00-10:10 WorldSBK - Warm-up

12:00 WorldSBK - Superpole Race



15:00 WorldSBK - Rennen 2



Alle Rennen live auf ServusTV.