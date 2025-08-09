Auszeit von Red Bull: Verstappen turtelt im Liebesurlaub

Max Verstappen genießt die F1-Sommerpause – und zeigt sich verliebt mit Kelly Piquet.

Formel-1-Star Max Verstappen nutzt die rennfreie Zeit für einen Urlaub mit seiner Partnerin Kelly Piquet. Auf ihrem Instagram-Account teilt sie ein Bild aus der aktuellen Reise: eng umschlungen posiert das Paar vor Meereskulisse, Piquet blickt verträumt in die Kamera. Beide wirken entspannt und scheinen die gemeinsame Auszeit sichtlich zu genießen.

Während Piquet ihre Follower an den Urlaubsstimmungen teilhaben lässt, postet Verstappen selbst keine Ferienbilder. Stattdessen veröffentlichte der dreifache Weltmeister einen Zusammenschnitt seiner bisherigen Red-Bull-Karriere. In dem Beitrag betont er, dass er auf seine ersten 200 Rennen für das Team zurückblicken wolle – mit „so vielen unvergesslichen Momenten“, die es festzuhalten gelte.

Noch drei Wochen dauert die Sommerpause der Formel 1. Weiter geht es am Sonntag, 31. August, beim Rennen in Zandvoort. Vor heimischem Publikum will Verstappen dann zurück in die Erfolgsspur finden. Zuletzt lief es nicht nach Plan: In Ungarn kam der Weltmeister nur auf Rang neun. „Leider lief das gesamte Wochenende nicht gut für uns, und wir müssen verstehen, warum das so war“, erklärte er. Vier Rennen in Folge verpasste Verstappen das Podium – eine Serie, die es für ihn zuletzt in der Saison 2018 gegeben hatte.