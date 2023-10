Das waren Max Verstappens erste Worte als Weltmeister

Max Verstappen feierte am Samstag im Sprint von Katar den schönsten zweiten Platz seiner Karriere. Nachdem er durch das Aus von Sergio Perez seinen dritten WM-Titel in Folge fixierte fehlten dem Niederländer fast die Worte.

Für den neuen Weltmeister änderte die FIA nach Rennende sogar das Programm. Anstatt des Siegers Oscar Piastri, durfte zuerst Max Verstappen zum Sieger-Interview. Die Fragen stellte diesmal Ex-Mercedes-Weltmeister Nico Rosberg.

Verstappen zeigte sich gefasst: "Es ist ein fantastisches Gefühl. Es war ein unglaubliches Jahr, ich bin wirklich stolz auf den ganzen Job, den das Team macht. Es macht wirklich Spaß und Freude mit diesen Leuten zusammen zu arbeiten", bedankte er sich bei seiner Crew. Ein Formel-1-Weltmeister, der an einem Samstag gekürt wird ist alles andere als üblich. Heuer machte es das neue Sprint-Format möglich. Der Letzte dem dieses Kunststück gelang, war ausgerechnet sein Schwiegervater Nelson Piquet. 1987.

Die Samstags-Titel bleiben also in der Familie. Umso passender war es, dass Freundin Kelly eine der ersten Gratulantinnen war.

Verstappen hat noch nicht genug

Man hat Verstappen wohl noch nie so glücklich nach einem zweiten Platz gesehen. Und er will heuer noch mehr: "Ich werde weiter pushen, das beste rausholen was ich kann. Heute war ein tolles Rennen, Ich bin gerade einfach nur glücklich."

Nach einem vorsichtigen Start kämpfte sich der 26-Jährige noch auf Platz 2, auch dafür hatte er nach Rennende eine Erklärung parat: "Es war nicht einfach, weil wir auf den Medium-Reifen gestartet sind. Zu Beginn sind uns alle auf den Softs um die Ohren gefahren. Es war leider nicht mehr genug zeit um Oscar einzuholen."

Auf die Frage wieviele Titel er denn noch holen will, bleibt er bescheiden: "Schauen wir mal was passiert. Ich bin jetzt in diesem Moment und das möchte ich auskosten."

Steckbrief von Max Verstappen:

Max Verstappen (Niederlande/26 Jahre):

Geboren: 30. September 1997 in Hasselt/Belgien

30. September 1997 in Hasselt/Belgien Größe/Gewicht: 1,81 m/72 kg

1,81 m/72 kg Familienstand: ledig (Freundin Kelly Piquet), Eltern Jos Verstappen und Sophie Kumpen (beide Autorennfahrer)

ledig (Freundin Kelly Piquet), Eltern Jos Verstappen und Sophie Kumpen (beide Autorennfahrer) Team: Red Bull Racing (seit 5. Mai 2016)

Red Bull Racing (seit 5. Mai 2016) Startnummer: 1

1 Weiteres Team: Toro Rosso (2015 und vier Rennen 2016)

Toro Rosso (2015 und vier Rennen 2016) Erster Grand Prix: 15. März 2015 Grand Prix von Australien

15. März 2015 Grand Prix von Australien Erster GP-Sieg: 15. Mai 2016 Grand Prix von Spanien

GP-Teilnahmen: 179

Siege: 48

Podestplätze: 92

Pole Positions: 30

WM-Punkte: 2.418,5

Größte Erfolge:

Weltmeister 2021, 2022 und 2023

Vor Formel 1: 2014 Dritter der europäischen Formel 3 (10 Rennsiege)

Wichtige Fakten: