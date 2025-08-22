Alles zu oe24VIP
Mick Schumacher
© Getty

Formel-1-Hammer

Entscheidung um Mick Schumacher (26) gefallen

22.08.25, 11:26
Der Sohn von Michael Schumacher hofft auf ein Comeback in der Formel 1. 

Die Formel-1-Karriere von Mick Schumacher verlief bisher glücklos. Der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher ging insgesamt bei 43 Grand-Prix an den Start, konnte dabei aber nur magere 12 WM-Punkte holen.

Trotzdem machte sich der 26-Jährige Hoffnungen, eines der beiden Cockpits beim neuen Formel-1-Team Cadillac zu bekommen. Diese Gerüchte scheinen sich nun aber nicht zu bestätigen.

Wie „The Race“ berichtet, sollen sich die Cadillac-Chefs auf das Piloten-Duo Sergio Perez und Valtteri Bottas geeinigt haben. Beide Fahrer sind zwar bereits 35 Jahre alt, haben aber auch jede Menge Erfahrung. Einzige Hoffnung von Schumacher: Die Verträge sind noch nicht unterschrieben, letzte Details sind wohl noch offen.

