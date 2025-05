F1-Hammer: Diese Strecke bleibt bis 2041 (!) im Kalender

Miami wird zumindest bis 2041 Formel-1-Schauplatz bleiben.

Die Verlängerung um zehn Jahre macht das Rennen zu jenem mit der längsten Vertragslaufzeit, teilte der Sport am Freitag mit. Der Große Preis von Miami ist das erste von drei Rennen in den Vereinigten Staaten und findet an diesem Wochenende rund um das Hard Rock Stadium in Miami Gardens statt. Er wurde erstmals 2022 ausgetragen.

"Die Verlängerung dieser Vereinbarung bis 2041 ist ein strategischer Meilenstein von enormer Bedeutung, der unsere Präsenz in Amerika stärkt und die immer tiefer werdende Bindung zu unserer dortigen Fangemeinde festigt", sagte Formel-1-Chef Stefano Domenicali in einer Erklärung.