F1-Stars erobern den Red Carpet

Statt Asphalt wartete auf die Superstars der Formel 1 in New York City der Rote Teppich.

Eines steht fest: Augen werden am Times Square, dem Herzen der Mega-Metropole New York City, definitiv nicht müde – vor allem nicht, wenn dort neben Hollywood-Größen wie Brad Pitt oder Javier Bardem die Stars der Formel 1 über den Red Carpet schreiten. Nach dem GP in Kanada ging es für Lewis Hamilton und Co. direkt weiter nach New York, für die Filmpremiere von „F1“ mit Pitt in der Hauptrolle.

© Getty ×

Auch Vonn mit dabei

Zahlreiche Stars der höchsten Motorsportklasse, aber auch Ski-Ass Lindsey Vonn, ließen sich das Glamour-Spektakel nicht entgehen. Immerhin soll es im Film den ein oder anderen Gastauftritt eines F1-Piloten geben. Deshalb tauschten die Fahrer Montagabend ihre Rennanzüge gegen ihre besten Outfits ein.

© Getty ×

Verstappen ließ Film-Event sausen

Mit dabei waren unter anderem Rekordweltmeister Lewis Hamilton, Charles Leclerc (beide Ferrari), das Williams-Duo um Carlos Sainz und Alexander Albon sowie Lando Norris (McLaren), der nach der Kollision mit Teamkollegen Oscar Piastri in Montreal wieder lachen konnte. Von Vierfachweltmeister Max Verstappen fehlte hingegen jede Spur. Dieser verpasste auch schon das private Filmscreening für die F1-Stars in Monaco im Mai.

Möglicherweise kann der Niederländer sich den Film in einem österreichischen Kino ansehen - dort läuft er ab 26. Juni. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich Verstappen bereits in Spielberg, um beim Österreich-GP (27. Juni bis 29. Juni) an den Start zu gehen.