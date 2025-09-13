Fahrer-Tausch: Formel-1-Star steht vor dem Aus

Ein Nachfolger steht offenbar schon bereit.

Bei Alpine läuft es weiterhin nicht nach Wunsch. Läppische 20 Punkte konnte der Rennstall unter Boss Flavio Briatore in dieser WM-Saison bisher holen, nun kündigt sich ein Fahrertausch an.

Wie das japanische Fachportal „Autosport Web“ berichtet, muss Franco Colapinto seinen Platz räumen. Mit dem jungen Iren Alexander Dunne steht auch schon ein Nachfolger parat. Der 19-jährige McLaren-Nachwuchspilot fährt aktuell in der Formel 2 für das Team Rodin Motorsport und liegt dort in der Fahrerwertung derzeit auf Platz 2.

Gewagtes Experiment

Dem Bericht zufolge ist McLaren bereit, das Mega-Talent "ein oder zwei Jahre" auszuleihen, Alpine soll Dunne auch schon für die TPC-Tests gebucht haben. Dabei dürfen die Teams mit alten Formel-1-Wagen wichtige Kilometer abspulen.

Der Ire soll dann in der kommenden Saison für Alpine an den Start gehen. Allerdings machte das Team in diesem Jahr bereits schlechte Erfahrungen mit unerfahrenen Piloten. Dennoch will man offenbar weiterhin nicht auf Routiniers setzen.