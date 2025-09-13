Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
Franco Colapinto
© Getty

Nachfolger parat

Fahrer-Tausch: Formel-1-Star steht vor dem Aus

13.09.25, 11:22
Teilen

Ein Nachfolger steht offenbar schon bereit. 

Bei Alpine läuft es weiterhin nicht nach Wunsch. Läppische 20 Punkte konnte der Rennstall unter Boss Flavio Briatore in dieser WM-Saison bisher holen, nun kündigt sich ein Fahrertausch an.

Wie das japanische Fachportal „Autosport Web“ berichtet, muss Franco Colapinto seinen Platz räumen. Mit dem jungen Iren Alexander Dunne steht auch schon ein Nachfolger parat. Der 19-jährige McLaren-Nachwuchspilot fährt aktuell in der Formel 2 für das Team Rodin Motorsport und liegt dort in der Fahrerwertung derzeit auf Platz 2.

Briatore
© Getty

Gewagtes Experiment

Dem Bericht zufolge ist McLaren bereit, das Mega-Talent "ein oder zwei Jahre" auszuleihen, Alpine soll Dunne auch schon für die TPC-Tests gebucht haben. Dabei dürfen die Teams mit alten Formel-1-Wagen wichtige Kilometer abspulen.

Alexander Dunne

Alexander Dunne soll seine Chance bekommen

© Getty

Der Ire soll dann in der kommenden Saison für Alpine an den Start gehen. Allerdings machte das Team in diesem Jahr bereits schlechte Erfahrungen mit unerfahrenen Piloten. Dennoch will man offenbar weiterhin nicht auf Routiniers setzen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden