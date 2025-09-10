Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Langstrecken-Rennen
Max Verstappen
© Getty

Traum Nordschleife

Trotz vier WM-Titel: Verstappen muss in die Renn-Schule

10.09.25, 20:08
Teilen

Nach seinem Monza-Sieg geht es Max Verstappen bunter weiter. Denn der Holländer wird am kommenden Wochenende sein Debüt bei der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) geben.

Die Formel 1 pausiert dieses Wochenende. Statt sich auszuruhen, steigt der viermalige Weltmeister Max Verstappen wieder in einen Rennwagen ein.

 

Traum von der Nordschleife

Am Samstag gibt der Red-Bull-Fahrer sein Debüt in der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS). Er wechselt sein Formel-1-Auto mit einem Porsche Cayman GT4 von LionspeedGP aus. Vor einigen Monaten testete der Niederländer einen GT3-Ferrari auf der Nordschleife aus und war begeistert von der neuen Herausforderung.

Für die Teilnahme bei Rennen der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) braucht ausnahmslos jeder die offizielle DMSB-Permit-Nordschleife (DPN), eine spezielle Lizenz des Deutschen Motor Sport Bundes.

Führerscheinprüfung

Somit braucht auch ein Max Verstappen diesen "Nordschleifen-Führerschein". Doch bevor er an einem NLS-Rennen teilnehmen darf, muss auch der viermalige Weltmeister wieder die Schulbank drücken. Am Freitag muss er den verpflichtenden Lehrgang der DMSB Academy inklusive Prüfung machen.

Ein Vorteil hat Verstappen im Vergleich zu den Hobbyfahrern. Da er Inhaber einer internationalen Rennlizenz ist, braucht der Niederländer nicht den Umweg über die RCN (Rundstrecken-Challenge Nürburgring) zu gehen. Hobbyfahrer absolvieren normalerweise hier Leistungstests, um das B-Permit zu erhalten. Verstappen muss nur den Theorie-Lehrgang positiv abschließen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden