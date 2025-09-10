Trotz vier WM-Titel: Verstappen muss in die Renn-Schule

Nach seinem Monza-Sieg geht es Max Verstappen bunter weiter. Denn der Holländer wird am kommenden Wochenende sein Debüt bei der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) geben.

Die Formel 1 pausiert dieses Wochenende. Statt sich auszuruhen, steigt der viermalige Weltmeister Max Verstappen wieder in einen Rennwagen ein.

Traum von der Nordschleife

Am Samstag gibt der Red-Bull-Fahrer sein Debüt in der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS). Er wechselt sein Formel-1-Auto mit einem Porsche Cayman GT4 von LionspeedGP aus. Vor einigen Monaten testete der Niederländer einen GT3-Ferrari auf der Nordschleife aus und war begeistert von der neuen Herausforderung.

Für die Teilnahme bei Rennen der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) braucht ausnahmslos jeder die offizielle DMSB-Permit-Nordschleife (DPN), eine spezielle Lizenz des Deutschen Motor Sport Bundes.

Führerscheinprüfung

Somit braucht auch ein Max Verstappen diesen "Nordschleifen-Führerschein". Doch bevor er an einem NLS-Rennen teilnehmen darf, muss auch der viermalige Weltmeister wieder die Schulbank drücken. Am Freitag muss er den verpflichtenden Lehrgang der DMSB Academy inklusive Prüfung machen.

Ein Vorteil hat Verstappen im Vergleich zu den Hobbyfahrern. Da er Inhaber einer internationalen Rennlizenz ist, braucht der Niederländer nicht den Umweg über die RCN (Rundstrecken-Challenge Nürburgring) zu gehen. Hobbyfahrer absolvieren normalerweise hier Leistungstests, um das B-Permit zu erhalten. Verstappen muss nur den Theorie-Lehrgang positiv abschließen.