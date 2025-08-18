Ferrari will Hamilton loswerden und hat Nachfolger

Lewis Hamilton dürfte nun auch bei den letzten Verantwortlichen von Ferrari in Ungnade gefallen sein. Mittlerweile soll sogar schon der Nachfolger feststehen, der den Briten nach der Saison ersetzen soll.

Zu Beginn der Saison waren alle gespannt, wie Lewis Hamilton bei Ferrari abschneiden wird. Doch mittlerweile ist klar, dass nicht einmal der größte Pessimist eine derartige Horror-Saison des siebenfachen Weltmeisters erwartet hätte.

Ein Sprint-Sieg in China ist das einzige Erfolgserlebnis des mittlerweile 40-jährigen Briten, kein einziges Mal konnte er mit dem roten Flitzer aufs Podest fahren. Zu wenig für die hohen Ansprüche des ehemaligen Seriensiegers und auch die Erwartungen des italienischen Traditionsrennstalls waren um ein Vielfaches höher.

© Getty

Zuletzt gab es Gerüchte, dass Hamilton eine Klausel in seinem Vertrag habe, die es ihm ermöglicht, um ein weiteres Jahr zu verlängern. Doch nun könnte es ganz anders kommen. Denn die Anzeichen verdichten sich, dass die Scuderia schon nach dieser Saison die Reißleine zieht.

Routinier soll kommen

Laut F1-Insider und dem ehemaligen Stewart Johnny Herbert steht sogar der Nachfolger von Hamilton fest. Entgegen vieler Annahmen soll es sich dabei um einen alten Bekannten in Italien handeln. Nicht etwa eines der neuen Top-Talente, sondern ein Routinier.

Während Mercedes die Gunst der Stunde nutzte und mit Kimi Antonelli einen Glücksgriff als Hamilton-Erbe landete, dürften die Italiener auf ein ähnliches Experiment verzichten. Stattdessen soll ausgerechnet Carlos Sainz wieder nach Maranello kommen. Der 30-jährige Spanier soll demnach eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag bei Williams haben. Laut Herbert wird hinter den Kulissen bei Ferrari eifrig über einen Fahrerwechsel diskutiert. "Wenn beide Seiten sagen, dass es einfach nicht klappt, ist es Zeit, getrennte Wege zu gehen", so der ehemalige Teamkollege von Michael Schumacher.

© Getty

Der Wechsel wäre besonders brisant, weil Sainz erst in diesem Jahr eben für Hamilton Platz machen musste. Nun sollen die Verantwortlichen eine verzweifelte Rückholaktion starten, um das Missverständnis Hamilton zu beenden. Der Spanier selbst meinte erst vor wenigen Tagen, dass er sich ein Ferrari-Comeback sehr gut vorstellen könnte.