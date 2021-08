× Formel-1-Experte Habsburg sorgt für Lacher im TV

Der neue "ORF-Nachwuchs-Reporter" Ferdinand Habsburg bot den TV-Zusehern beim Qualifying im belgischen Spa für eine amüsante Szene.

Gute Nachricht für alle F1-Fans: Nach rund eineinhalb Jahren coronabedingt nur minimaler personeller Präsenz an den Rennstrecken, gibt das ORF-Team in Belgien sein Comeback direkt am Ort des Geschehens. In Spa ist auch ein frischgebackener Sieger des 24 Stunden Rennens von Le Mans im Einsatz: Ferdinand Habsburg. Schon am Freitag war der 24-Jährige als Co-Kommentator von ORF-Legende Ernst Hausleitner während der Trainings an der Rennstrecke.

Beim Qualifying am Samstag war der 24-Jährige dann im Regen-Chaos hautnah dabei und sorgte sogleich für einige Lacher vor den TV-Bildschirmen. Um seine Kleidung vor den herunterprasselnden Regentropfen zu schützen, nahm sich Habsburg schnellerhand einen Müllsack zur Hand und stülpte ihn über sein Gewand. Auf kleinen Klebestreifen schrieb der Rennfahrer zwei seiner Sponsoren, da diese unter dem Müllsack nicht mehr zu erkennen waren.

© ORF-Livestream ×

Beim Rennen am Sonntag (ab 15 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) ist der Urenkel von Österreichs letztem Kaiser im Fahrerlager und am Startgrid unterwegs. Er wird - gemeinsam mit ORF-F1-Teamleiter Marc Wurzinger - Interviews und alle aktuellen Informationen einholen. Dann wird man sehen, ob der Regen den Fahrern wieder zu schaffen macht und ob Habsburg wieder zum Improvisieren gezwungen sein wird.