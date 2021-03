Formel 1 jubelt über Thriller-Start

"Bei diesem Stress könnt ich heuer noch graue Haare kriegen", fürchtet Lewis Hamilton nach dem hauchdünn gewonnenen Bahrain-GP. Der zweitplatzierte Max Verstappen (Red Bull) ärgert sich, dass er im vermeintlich schnelleren Auto aus der Box eingebremst wurde, und bekam von Bullen-Mastermind Helmut Marko recht: "Um Mercedes zu schlagen, muss man perfekt sein."

F1-Geschichte. Mit seinem 96. GP-Sieg baute Hamilton seinen Rekord weiter aus und steuert auf den historischen "Hunderter" zu. Mit 5.126 Führungs-Runden löschte er einen weiteren Rekord von Michael Schumacher (5.111 Runden) aus. Zudem will der Mercedes-Star mit seinem 8. WM-Titel Legende Schumacher (7 Titel) endgültig abhängen. Verstappen könnte das verhindern.

