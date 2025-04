Formel-1-Kracher: Saudi-Prinz plant eigenes Team

Laut Gerüchten will Prinz Khalid ein eigenes Formel-1-Team gründen.

Dieses Wochenende gastiert die Formel 1 in Djidda (Saudi-Arabien). Bereits zum fünften Mal in Folge wird in dem Wüstenstaat gefahren. Im Rahmen des Grand-Prix-Wochenendes lies nun der saudische Prinz Khalid aufhorchen.

"Wir haben großes Interesse. Wir veranstalten Rennen, wir sponsern Teams. Ich wäre also nicht überrascht, wenn es bald eine Ankündigung über ein neues Team gibt", sprach er über die Pläne seines Landes.

Prinz Khalid: Bald Besitzer eines eigenen Formel-1-Teams?

Prinz Khalid sagt zum Thema neues Team außerdem: "Es gibt aktuell nur elf von möglichen zwölf Teams - und möglicherweise sind ein oder zwei Teams in Zukunft zum Verkauf. Es könnte also passieren."

Es ist keine Seltenheit, dass bestehende Teams übernommen werden. Wird also ein Rennstall verkauft, könnte es gut möglich sein, dass Saudi-Arabien zuschlagen würde.

Saudi Arabien hat große Formel-1-Ambitionen

Bereits vor zwei Jahren wollten die Saudis bereits den ganzen Rennzirkus für 20 Milliarden kaufen. Damals scheiterten sie, da die Formel 1 seit 2016 in den Händen von Liberty Media ist. Saudi Arabiens Ambitionen lassen sich auch daran messen, dass in der Retortenstadt Qiddiya City gerade eine neue Mega-Rennstrecke gebaut wird.