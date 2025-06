Formel 1 verlängert in Kanada - Thailand will Straßenrennen 2028

Die Formel 1 bleibt Kanada bis 2035 erhalten. Der Grand Prix in Montreal wurde um vier Jahre verlängert. Parallel plant Thailand ein Straßenrennen in Bangkok ab 2028. Die Regierung genehmigte dafür ein Milliarden-Angebot.

Die Formel 1 hat den Vertrag für den Großen Preis von Kanada in Montreal bis 2035 verlängert. Ursprünglich war der Vertrag bis 2029 befristet, die ausgefallenen Rennen 2020 und 2021 wurden angehängt. "Montreal ist eine unglaubliche Stadt voller Energie und leidenschaftlicher Fans", sagte Formel-1-Chef Stefano Domenicali.

Thailand drängt in die Formel 1

Thailand plant unterdessen ein Straßenrennen in Bangkok ab 2028. Die Regierung genehmigte ein über 1 Milliarde Euro schweres Angebot für einen Fünf-Jahres-Vertrag. Premierministerin Paetongtarn Shinawatra hatte sich bereits mit Domenicali getroffen. Thailand verfügt zwar über eine FIA-anerkannte Strecke in Buriram, das geplante Rennen soll aber in der Hauptstadt stattfinden.