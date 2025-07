Hamilton lässt Fans mit kryptischem Post rätseln

Lewis Hamilton lässt mit einem kryptischen Posting siene Fans ordentlich rätseln.

Lewis Hamilton und Ferrari, das passt wie die Faust aufs Auge. Das meinten alle Experten vor Saisonstart, doch die Realität sieht völlig anders aus. Im legendären roten Boliden konnte der siebenfache Formel-1-Weltmeister einen Sprint-Sieg in China feiern. Ansonsten gab es keinen einzigen Podestplatz für den erfolgsverwöhnten Briten.

Immer wieder kursieren Gerüchte, dass er mit 40 Jahren seine Karriere vorzeitig beenden könnte. Zuletzt gab er auch an, dass er sich nicht an eine Partnerschaft mit einer Frau binden möchte, solange er in der Motorsportkönigsklasse aktiv sei. Denn er "will die beste Version von ihm selbst" sein und möchte sich voll und ganz auf den Sport konzentrieren.

Mit 40 Jahren könnte nun also auch die Zeit kommen, sich mit einer Frau niederzulassen. Genug verdient hat er in seiner ruhmreichen F1-Karriere bestimmt. Sein Vermögen wird auf etwa eine halbe Milliarde Euro geschätzt.

Kryptisches Posting

Nun sorgt ein kryptisches Posting auf seinen Social-Media-Seiten bei den Fans für Rätselraten. Bei dem Beitrag sind immer wieder kleine Polaroid-Bilder und Fotos von mehreren Sehenswürdigkeiten und Gebäuden auf einem Tisch zu sehen. Dann entzündet er ein Streichholz, auf dessen Schachtel das Datum 8.8. zu sehen ist.

"Wir haben das Match absolviert. Jetzt folge dem Rauch", schrieb er dazu. Mehr Details gab er noch nicht bekannt. In den Kommentaren wird schon kräftig spekuliert. Möchte sich Hamilton zukünftig mehr um Sightseeing statt Streckenbesichtigungen und Autoentwicklungen kümmern? Es gibt schlichtweg nur Mutmaßungen.

Fakt ist, dass er bei Ferrari einen laufenden Vertrag über mehrere Jahre hat und nächstes Jahr die Reglementänderung der Formel 1 die Kräfteverhältnisse neu verteilen wird. Verdächtig an dem Datum ist, dass es der erste Freitag der Sommerpause ist. In einer Woche werden die Fans wissen, welches Rätsel Hamilton für sie vorbereitet hat.