Herr Marko, bleibt Verstappen jetzt bei Red Bull?

Mit dem beeindruckenden Sieg von Max Verstappen in Imola stiegen bei Red Bull wieder die Hoffnungen auf den Titel - und dass Max Verstappen bleibt. Im oe24-Interview verrät Motorsportchef Helmut Marko, wie sich die Stimmung bei den Bullen vor dem kommenden Highlight in Monaco verbessert hat.

oe24: Herr Marko, vor einer Woche musste sich Max Verstappen für seinen GT-Ausflug auf die Nürburgring-Nordschleife rechtfertigen. War sein Sieg in Imola so was wie eine Jetzt-erst-recht-Reaktion?

MARKO: Das kann man sagen. Max ist ein Vollblut-Rennfahrer, der es genießt, auch an Formel-1-freien Wochenenden, sich in ein GT-Auto zu setzen und Rennen zu fahren. Das baut ihn auf, deswegen werden wir ihm das nie verbieten.

oe24: Vor Imola gab's das Gerücht über eine vorzeitige Ablöse von Teamchef Horner, falls der sportliche Erfolg ausbleiben würde ...

MARKO: Ich weiß nicht, wer diesen Blödsinn aufgebracht hat. Aber jetzt ist eh alles anders gekommen.

oe24: Welche Erklärung haben Sie für die plötzlich zurückgekehrte Verstappen-Überlegenheit?

MARKO: Das Auto macht jetzt wieder das, was Max will. Das liegt an den Updates, die Gott sei Dank funktioniert haben.

oe24: Hat Verstappen jetzt ein Auto, um wieder Weltmeister zu werden?

MARKO: Das war nur Imola, beim nächsten Grand Prix kann es wieder ganz anders ausschauen.

oe24: Was erwartet uns jetzt in Monaco?

MARKO: Eine ganz andere Strecke mit nur langsamen Kurven. Da kann es wieder deutlich schlechter laufen.

oe24: Ist es nicht so, dass fahrerische Qualitäten in Monaco noch mehr gefragt sind als anderswo?

MARKO: Das stimmt schon. Max hat mit seinem Manöver am Start einmal mehr bewiesen, dass er der Beste ist: Die Lücke zu erkennen und sie dann so zu nützen, das kann nur er.

"Jetzt schaun wir mal, dass wir die WM gewinnen ..."

oe24: Helfen solche Siege Max bei der Entscheidung, ob er auch im nächsten Jahr für Red Bull fahren wird ...

MARKO: Jetzt schauen wir mal, dass wir die WM gewinnen und dann sehen wir weiter.

oe24: Dann würde - so heißt es doch - die Ausstiegsklausel nicht greifen, oder?

MARKO: Die ist nicht auf die WM ausgerichtet.

oe24: In Monaco hat Max erst zweimal gewonnen. Wie wichtig ist dieser Grand Prix für ihn?MARKO: Aus Fahrer-Sicht kommt's da in Regel nur aufs Qualifying an, auf diese eine schnelle Runde. Das Rennen ist meistens eine Farce. Leclerc und Sainz waren im Vorjahr teilweise langsamer als in der Formel 3 unterwegs. Zu meiner Zeit - ich bin Formel 3, Formel V und Formel 1 in Monaco gefahren - da war das noch anders. Das war eine richtige Challenge, ohne Leitplanken, ohne nix.