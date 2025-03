Herr Marko, schlafen Sie noch gut?

Mit dem Sieg beim Formel-1-Auftakt in Melbourne hat Lando Norris (McLaren) Vierfach-Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) nach 1.029 Tagen an der Spitze der Fahrer-WM verdrängt. Trotzdem besteht für Bullen-Mastermind Helmut Marko (noch) kein Grund zur Panik.

Vor dem zweiten Saison-GP in Shanghai machte Marko in Bangkok Zwischenstopp. Dort erwischte oe24 den 81-jährigen Grazer am Telefon.

oe24: Herr Doktor, wie haben Sie seit dem Saison-Auftakt geschlafen?

HELMUT MARKO: Eigentlich gut. Und das liegt nicht nur daran, dass es nach dem kühlen Wetter bei den Tests in Bahrain und dem Regen in Australien da, wo ich jetzt bin, angenehm warm ist. Wir waren mit dem zweiten Platz besser dran, als wir erwartet hatten. Jetzt wissen wir genau, woran wir sind: Unsere Schwächen liegen im Reifenmanagement. Und unsere Racing Bulls haben bis auf den letzten Boxenstopp eine super Vorstellung geliefert. Ohne den verhauten Stopp wäre Yuki Tsunoda Vierter geworden.

oe24: Wäre es im Nachhinein betrachtet nicht besser gewesen, Tsunoda statt Liam Lawson als Perez-Nachfolger ins Red-Bull-Cockpit zu setzen?

MARKO: Yuki hat letztes Jahr die Konstanz gefehlt. Bei Lawson hat in Melbourne leider überhaupt nix zusammengepasst. Untergegangen ist allerdings, dass er während der Trockenphase zu den Schnellsten gezählt hat. Also schreiben wir ihn bitte noch nicht ab. Warten wir mal die ersten drei Rennen ab, die sind auf verschiedenen Strecken, danach ergibt sich ein aussagekräftiges Bild.

oe24: Sofort erfüllt hat sich Ihre Prognose mit Norris als Favorit. Auch hat es, wie von Verstappen erhofft, geregnet ...

MARKO: Aber zu wenig stark. Und zum Schluss hat es nur eine trockene Spur gegeben. Beim Versuch anzugreifen, wäre Max auf die nasse Spur gekommen und damit wär's vorbei gewesen. Norris hat sein Ding bei all dem Druck, unter dem er gestanden ist, durchgezogen. Er hätte sich keinen Fehler mehr leisten dürfen. Beide sind ein tolles Rennen gefahren.

"Das Baby wird Max sicher nicht belasten ..."

oe24: Glauben Sie, dass Max mit seinem Können den Ausschlag geben kann?

MARKO: Das hoffe ich, aber dazu muss etwas geschehen. Sobald unsere Reifen abbauen, ist McLaren eine Sekunde schneller.

oe24: Was wurde eigentlich aus Ferrari? Hat sich Lewis Hamilton mit seinem Wechsel verspekuliert?

MARKO: Hamilton ist mit den außergewöhnlichen Bedingungen in Melbourne am schlechtesten von allen Top-Fahrern zurechtgekommen. Dazu kamen die Kommunikationsprobleme mit seinem Renningenieure, der an sich ein erfahrener Mann ist. Die werden sich schon zusammenraufen. Noch schreib ich Ferrari nicht ab.

oe24: Was erwartet uns am Wochenende in Shanghai?

MARKO: Da ist hoffentlich alles anders, dazu gibt es heuer einen völlig neuen Asphalt. Ich denke, dass uns Strecke und Bedingungen besser liegen. Ich fürchte aber auch, dass der McLaren überall funktioniert. Wir arbeiten aber daran, unsere Probleme zu beheben und das Gute ist, dass die Techniker zu wissen glauben, woran's liegt. Wir haben Max, aber wir müssen ihm ein siegfähiges Auto hinstellen (was spätestens mit Upgrades beim Japan-GP am 6. April funktionieren soll, d. Red.).

oe24: Letzte Frage zu Max: Sollte sich die Geburt seines Babys in den nächsten Wochen mit einem Rennen überschneiden ...

MARKO: ... wird ihn das nicht belasten. Das Rennen und die WM haben für ihn absolute Priorität.

Programm Shanghai

Freitag, 21. März



4.30 Uhr: 1. Freies Training

8.30 Uhr: Sprint-Qualifying

Samstag, 22. März

4.00 Uhr: Sprint

8.0 Uhr: Qualifying

Sonntag, 23. März

8.00 Uhr: Start zum GP von China

13.30 Uhr: Rennen Re-Live

TV: Alle Sessions live auf ServusTV