Horner: 'Schön, wenn sich Toto aufregt'

Red-Bull-Teamchef Christian Horner zofft sich offenbar gern mit "Lieblingsfeind" Wolff.

Den vom letzten Startplatz aus hart erkämpften zweiten Platz von Max Verstappen im Regenkrimi von Sotschi feierte Horner "wie einen Sieg". Schließlich hat Verstappen gegenüber seinem Titel-Rivalen Lewis Hamilton nur 7 Punkte verloren und liegt 7 WM-Rennen vor Schluss nur 2 Punkte hinten.

Am Tag danach saß Horner auf Einladung von ServusTV bei Sport & Talk im Hangar-7. Während der Anreise nach Salzburg hatten einige von formelaustria.at dokumentierte Horner-Aussagen auf Channel 4 Sport F1 Staub aufgewirbelt. So gab der streitbare Bulle etwa zu, dass er auf den Dauer-Zwist mit seinem Mercedes-Gegenüber Toto Wolff abseits der Rennstrecke steht: "Je mehr sich Toto aufregt, desto mehr Spaß macht es."

Interessant auch, wie Horner zu seine TeamchefRolle und die von Wolff sieht: "Natürlich herrscht zwischen den beiden Teams viel Respekt, aber er und ich sind sehr unterschiedlich. Ich will nahe dabei sein, sitze vorne draußen bei den Ingenieuren und Strategen. Toto ist lieber in der Garage neben dem Pressesprecher."

Horners Kampfansage im Rennen um den Titel: "Mercedes ist schlagbar. Aber nur wenn wir jedes Mal eine Topleistung abrufen, können wir sie biegen." Im ServusTV-Talk am Abend klang Horner dann vergleichswiese zahm.

Frage: Christian, hat man bei Red Bull das Gefühl, dass sich Max gerade mit dem Größten aller Zeiten duelliert?

Christian Horner: Ja, statistisch gesehen ist Lewis der erfolgreichste Fahrer, und er fährt nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Vor allem zu Ende eines Rennens ist er immer punktgenau da, wo er sein soll. Das zeigt sich in seiner Performance.

Frage: Und Max Verstappen?



Horner: Max ist mit allem ausgestattet, was er braucht, die nächste Stufe zu erreichen. Die Zeit ist reif, er ist bereit und fährt phänomenal. Er hat jetzt diese Reife und diese Erfahrung, und ist heuer schon tolle Rennen gefahren. Sotschi war wieder so ein Beispiel: Er hat sich vom letzten auf den zweiten Platz vorgepf lügt -trotz der Strafe, die er davor bekommen hat. Mehr kann man sich nicht wünschen.

Frage: Sie haben den 2. Platz in Sotschi wie einen Sieg gefeiert, oder?

Horner: Ja, es ist alles toll gelaufen für uns. Es war gut, dass wir hier die Grid-Strafe in Kauf genommen haben, und Max hat auch noch den Regen für sich nützen können.

Frage: Gehören auch die Psychospiele hinter den Kulissen zu diesem Duell?

Horner: Für Max nein, für Lewis ja. Er spielt gerne diese Psychospielchen. Er nutzt alle Instrumente, die er hat, um Druck auf Max auszuüben und will immer so dastehen, dass er nicht der Favorit ist. Max kümmert sich wenig darum, er ist der entspannteste Fahrer im ganzen Feld und möchte nur Vollgas geben.

Frage: Was macht das packende WM-Duell mit dem Red-Bull-Team?

Horner: Alle sind bis in die Haarspitzen motiviert. Ihnen macht dieses Duell Riesenspaß, sie nehmen die Herausforderung mit Freude an. Jeder arbeitet so hart er kann, um diese WM zu gewinnen.