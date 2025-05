Knall in der Formel 1: Team haut Fahrer raus

Formel-1-Team Alpine trennt sich laut "BBC" und "Bild" vorzeitig von Jack Doohan wegen schwacher Leistungen. Bereits beim nächsten Rennen in Imola soll Franco Colapinto als Ersatzfahrer übernehmen.

Das Formel-1-Team Alpine trennt sich überraschend frühzeitig von seinem Fahrer Jack Doohan (22). Grund sind die enttäuschenden Leistungen des Australiers, der in der laufenden Saison bislang keinen WM-Punkt erzielen konnte und meist auf den hinteren Plätzen landete. Besonders das frühe Aus in der ersten Runde beim Rennen in Miami scheint für Flavio Briatore und Co. das Fass zum Überlaufen gebracht zu haben.

Nach nur sieben Rennen zieht Alpine die Reißleine und ersetzt Doohan durch den 21-jährigen Argentinier Franco Colapinto. Laut Informationen der "BBC" und der "Bild" soll Colapinto bereits beim kommenden Grand Prix in Imola (16. bis 18. Mai) im Cockpit sitzen.

Doohan, Sohn der Motorrad-Legende Mick Doohan, muss damit seinen Platz im französischen Rennstall räumen – ein weiterer spektakulärer Fahrerwechsel in einer ohnehin turbulenten Formel-1-Saison.