Leclerc holt sich Pole-Position bei Ferrari Heim-GP

Charles Leclerc sichert sich im Ferrari-Heimrennen in Monza die Pole Position. Max Verstappen beendet das Qualifying als Zweiter.

Charles Leclerc hat beim Ferrari-Heimrennen in Monza die Pole Position geholt. Der Ferrari-Star aus Monaco fuhr am Samstag in der Qualifikation für den Formel-1-Grand-Prix von Italien die Bestzeit. Neben ihm wird George Russell (Mercedes) als Zweiter ins Rennen am Sonntag (ab 15 Uhr im Sport24-Liveticker) gehen, weil eine ganze Riege um Weltmeister Max Verstappen wegen des unerlaubten Wechsels von Motorenteilen zurück gereiht wurde.

Verstappen war, nach seiner Bestzeit im dritten Training etwas überraschend, 145 Tausendstelsekunden langsamer als Leclerc unterwegs. Nach Platz zwei beginnt der WM-Führende als Vierter die Aufholjagd. Der im WM-Rennen weit führende Niederländer schien am Samstag nicht unzufrieden. "Es war eine gute Runde, das Paket für morgen passt." Seine Devise: "Sich aus dem Verkehr und Schwierigkeiten raushalten und schnell davonkommen."

Leclerc hatte schon 2019 in Monza die Bestzeit erzielt und danach das Rennen auch gewonnen.

Ergebnis des Samstag-Qualifyings für den Formel-1-Grand-Prix von Italien in Monza am Sonntag:

1. Charles Leclerc (MON) Ferrari 1:20,161 Min.

2. * Max Verstappen (NED) Red Bull +0,145 Sek.

3. * Carlos Sainz Jr. (ESP) Ferrari +0,268

4. * Sergio Perez (MEX) Red Bull +1,045

5. * Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +1,363

6. George Russell (GBR) Mercedes +1,381

7. Lando Norris (GBR) McLaren +1,423

8. Daniel Ricciardo (AUS) McLaren +1,764

9. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri +2,487

10. Fernando Alonso (ESP) Alpine ohne Zeit

in Q2 ausgeschieden

11. Esteban Ocon (FRA) Alpine

12. * Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo

13. Nyck de Vries (NED) Williams

14. Zhou Guanyu (CHN) Alfa Romeo

15. * Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri ohne Zeit

in Q1 ausgeschieden

16. Nicholas Latifi (CAN) Williams 1:22,587

17. Sebastian Vettel (GER) Aston Martin 1:22,636

18. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 1:22,748

19. * Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:22,908

20. * Mick Schumacher (GER) Haas 1:23,005

* strafversetzt