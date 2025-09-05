Max Verstappen heizt Gerüchte um Mega-Wechsel an

Vor dem Monza-GP spricht F1-Weltmeister Max Verstappen offen über die Gerüchte um einen möglichen Ferrari-Wechsel. Dabei stellt er eine bestimmte Bedingung auf.

Einmal für Ferrari in der Formel 1 zu fahren, ist der Traum vieler Piloten. Auch der vierfache Weltmeister Max Verstappen schwärmt über das italienische Traditionsteam: "Natürlich hat Ferrari für jeden Fahrer eine besondere Bedeutung." Zuletzt wurde Weltmeister-Vorgänger Lewis Hamilton schwach. Verstappen hat dafür Verständnis: "Die Marke ist riesig, und viele träumen davon, einmal in einem Ferrari zu sitzen."

"Wenn, dann will ich mit Ferrari gewinnen"

Doch dieser Schritt will gut durchdacht sein. Verstappen: "Ich würde nicht einfach nur zu Ferrari gehen, um Ferrari-Fahrer zu sein. Wenn, dann will ich dort gewinnen. Siege mit Ferrari sind noch einmal etwas ganz Besonderes." .

Unter einer Bedingung

Eine Sache ist dem langjährigen Red-Bull-Piloten, der sich auch für das kommende Jahr klar zu de Bullen deklariert hat, besonders wichtig: "Man darf sich nicht von der Leidenschaft einer Marke leiten lassen. Es muss sportlich passen. Wer weiß, was die Zukunft bringt – besonders mit den neuen Regeln ab 2026."

Die aktuelle Saison läuft durchwachsen für den vierfachen WM-Champion. Verstappen ist derzeit Dritter in der Fahrer-WM und hat nur noch rechnerische Chancen auf eine Titelverteidigung. Sein bislang letzter Sieg war am 18. Mai in Imola.