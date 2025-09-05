Alles zu oe24VIP
Max Verstappen
© Getty

Formel 1

Max Verstappen heizt Gerüchte um Mega-Wechsel an

05.09.25, 09:39 | Aktualisiert: 05.09.25, 11:12
Vor dem Monza-GP spricht F1-Weltmeister Max Verstappen offen über die Gerüchte um einen möglichen Ferrari-Wechsel. Dabei stellt er eine bestimmte Bedingung auf.

Einmal für Ferrari in der Formel 1 zu fahren, ist der Traum vieler Piloten. Auch der vierfache Weltmeister Max Verstappen schwärmt über das italienische Traditionsteam: "Natürlich hat Ferrari für jeden Fahrer eine besondere Bedeutung." Zuletzt wurde Weltmeister-Vorgänger Lewis Hamilton schwach. Verstappen hat dafür Verständnis: "Die Marke ist riesig, und viele träumen davon, einmal in einem Ferrari zu sitzen."

"Wenn, dann will ich mit Ferrari gewinnen"

Doch dieser Schritt will gut durchdacht sein. Verstappen: "Ich würde nicht einfach nur zu Ferrari gehen, um Ferrari-Fahrer zu sein. Wenn, dann will ich dort gewinnen. Siege mit Ferrari sind noch einmal etwas ganz Besonderes." .

Unter einer Bedingung

Eine Sache ist dem langjährigen Red-Bull-Piloten, der sich auch für das kommende Jahr klar zu de Bullen deklariert hat, besonders wichtig: "Man darf sich nicht von der Leidenschaft einer Marke leiten lassen. Es muss sportlich passen. Wer weiß, was die Zukunft bringt – besonders mit den neuen Regeln ab 2026."

Die aktuelle Saison läuft durchwachsen für den vierfachen WM-Champion. Verstappen ist derzeit Dritter in der Fahrer-WM und hat nur noch rechnerische Chancen auf eine Titelverteidigung. Sein bislang letzter Sieg war am 18. Mai in Imola.

Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

