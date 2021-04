Mega-Wirbel um Mick Schumacher

Schumi will Masepin nach der Kritik am Sonntag auf der Strecke antworten.

Mick Schumacher startete mit einem 16. und einem 15. Platz in seine erste Formel-1-Saison. Haas-Teamkollege Nikita Masepin holte jetzt zur Verbal-Attacke aus, merkte an, dass Schumi Vorteile genießt: "Wir haben bei Haas keinen Simulator. Ich bin kein Mitglied in der Akademie von Ferrari, also habe ich auch keine solchen Privilegien.

Gleichgültig. Schumacher lassen die Vorwürfe kalt. Er verriet stattdessen welchen Rat ihm sein Vater Michael schon zu Kartzeiten gegeben hat: "Das Wichtigste, was er mir sagte, war, Spaß an dem zu haben, was ich tue. Ich liebe meinen Vater, ich denke, er hat immer alles auf die bestmögliche Weise gemacht."

Verstappen macht Jagd auf Hamilton

Showdown in Portimão! Dort steigt am Sonntag der dritte Formel-1-WM-GP des Jahres. Weltmeister Lewis Hamilton kommt nicht nur als WM-Führender, sondern auch mit besten Erinnerungen ans Vorjahr. Der Brite feierte damals bei der Premiere der Motorsport-Königsklasse in Portugal seinen 92. GP-Triumph und übertraf damit den Rekord des Deutschen Michael Schumacher. Max Verstappen wurde Dritter und will diesmal siegen

Red Bulls Titelanwärter gewann zuletzt in Imola vor Mercedes-Superstar Hamilton, der wiederum den Auftakt in Bahrain vor dem Niederländer für sich entschieden hatte und aktuell einen Punkt Vorsprung auf seinen Herausforderer hat. Vor dem Portugal-GP bläst Verstappen zum Angriff: "Im Vorjahr war ich dort auf dem Podium, aber heuer haben wir ein besseres Auto, also freue ich mich schon darauf, alles aus dem Auto rauszuholen und ein bisschen Spaß zu haben."

»Werden alles dafür tun, um den Titel zu kämpfen«

Der 23-Jährige stellt klar: "Bisher hatten wir an jedem Rennwochenende wirklich das Gefühl, dass es eine Chance auf den Sieg gibt. Es ist jetzt von der Mentalität her ganz anders, wenn man weiß, dass man um die Poleposition kämpfen kann. Wir haben im Laufe der Jahre definitiv viel gelernt." Apropos Poleposition: Morgen (16 Uhr, live auf ServusTV) wird es beim Qualifying in Portimão erstmals richtig ernst. Heute (12.30/16 Uhr) gehen die ersten beiden Trainings über die Bühne. Verstappen verspricht: "Wir werden alles dafür tun, um heuer um den WM-Titel zu kämpfen."