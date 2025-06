Nach Österreich GP soll bei Mercedes wichtige Fahrer-Entscheidung fallen

Bei Formel-1-Team Mercedes soll schon nach dem Spielberg-GP am Sonntag eine wichtige Zukunftsentscheidung fallen.

Mit Shooting Star Kimi Antonelli und George Russell ist Mercedes derzeit in Topform. Der Traditionsrennstall ist hinter McLaren die zweite Macht in der Konstrukteurswertung. Allerdings läuft bei dem Fahrer-Duo mit Saisonende der Vertrag aus.

Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte, dass die Silberpfeile Max Verstappen von Red Bull weglocken könnten und dem kriselnden Titelverteidiger neue Möglichkeiten bieten würden, zurück an die Spitze zu kommen. Ausgerechnet nach dem Heimrennen von Red Bull in Spielberg am Sonntag (ab 15 Uhr im LIVE-TICKER) könnte dahingehend bereits eine wichtige Entscheidung fallen.

Zuletzt sorgte das Duell Russell gegen Verstappen auf der Strecke für jede Menge Gesprächsstoff. In Kanada konnte der 27-jährige Brite seinen ersten Saisonsieg feiern, den vierten seiner Karriere. Könnte er bald das neue und brisante Super-Duo in der Motorsport-Königsklasse bilden?

Klarheit bereits nach der Spielberg-Woche

Oder will der Rennstall neue Wege gehen und hinter dem Niederländer das Ausnahmetalent Antonelli langsam aufbauen, während man dennoch um die Weltmeisterschaft mitfahren kann? Wie Medien berichten, soll ausgerechnet vor dem Heim-GP in Silverstone am 4. Juli die richtungsweisende Vertragsverlängerung bekannt gegeben werden.

Denn das renommierte Magazin "Auto Motor und Sport" berichtet, dass Mercedes vor dem Klassiker in Silverstone die Vertragsverlängerung von Russell bekannt geben wird. Was das für die Zukunft von Antonelli bedeutet, ist unklar. Gut möglich, dass der Youngster aber weiterhin mit Russell gemeinsam im Silberpfeil sitzen wird und damit das ewige Verstappen-Thema verstummen könnte.