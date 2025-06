Was hat Verstappen in Spielberg zu befürchten?

Eine Woche vor der F1-Highlight in Spielberg (27.-29. Juni) laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Der Red Bull Ring rüstet für den Ansturm von 30.000 Niederländern. Für ihren Helden und Max Verstappen steht viel auf dem Spiel.

oe24 beantwortet die wichtigsten Fragen zur Formel-1-Party des Jahres.

Gibt's eine Chance gegen die heuer alles dominierenden McLaren?

"Ja", sagt Red-Bull-Mastermind Helmut Marko. "Der Kanada-Grand-Prix hat uns gezeigt, dass wir unter gewissen Voraussetzungen mit dem McLaren-Speed mithalten können." Zudem knistert es zwischen WM-Leader Oscar Piastri und seinem Teamkollegen Lando Norris nach dessen unglücklichem Überholversuch in Montreal. Auch wenn es die McLaren-Bosse bestreiten: Früher oder später wird Norris für Piastri fahren müssen.

Um was geht's für Verstappen?

Um viel! Bei 43 Punkten Rückstand auf WM-Leader Piastri kann sich der Vierfach-Weltmeister wohl nur mit einem Sieg zurück im Titelkampf melden. 30.000 Holländer wollen ihren Nationalhelden im Spielberg zum Sieg pushen. "Max, Max, Super-Max!" wird es das ganze Wochenende über Ring-Gelände und die umliegenden Campingplätze dröhnen (wo es dank Erweiterung noch freie Stellplätze für Kurzentschlossene gibt).

Fährt Verstappen weiter "auf Bewährung"?

Jein. Nach dem Österreich-GP fallen dem Vierfach-Weltmeister zwar 2 Punkte (für den Vorjahrs-Crash mit Norris) aus der Wertung. Doch auch dann hat der leicht gereizte "Bulle" noch immer 9 Strafpunkte - heißt, bei einem weiteren 3-Punkte-Vergehen wie dem Rammstoß gegen Russell in Barcelona würde Verstappen für das nächste Rennen gesperrt werden.

Was ist für Russell möglich?

Viel! Der Mercedes-Superstar kommt mit dem Boost vom Montreal-Sieg nach Spielberg, wo er im Vorjahr gewann (wobei er allerdings von der Karambolage von Verstappen und Norris profitierte). Laut Teamchef Toto Wolff hat der Mercedes-Einserpilot sogar die WM noch nicht ganz abgeschrieben. Russells Rückstand auf Piastri: 62 Punkte.

Welche Highlight gibt's neben der Renn-Action?

Neben Side-Events und Live-Konzerten die Legenden-Parade, die ganz im Zeichen des dieser Tage anlaufenden Streifens "F1 - The Movie" mit Brad Pitt in der Hauptrolle steht. Pitt dürfte zwar nicht nach Spielberg kommen, dafür dürfen wir uns mit Gerhard Berger (steuert Niki Laudas Weltmeister-Ferrari 312 aus "Rush"), David Coulthard (im James-Bond-Aston-Martin), Tobias Moretti (auf der Top-Gun-Kawasaki von Tom Cruise) & Co. auf viel Starpower freuen.

Gibt's einen Zuschauerrekord?

Schwer! Noch gibt's Restkarten. Der Ticket-Verkauf hinkt leicht hinter dem von 2024 (302.000 Zuschauer am gesamten GP-Wochenende) und 2022 (303.000). Nur bei einem Last- Minuten-Boom könnte der Rekord aus dem Jahr 2023 (304.000) geknackt werden. Hoffnung macht die (vorsichtige) 10-Tage-Wetterprognose.