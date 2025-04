Neuer Look, neues Glück? Formel-1-Superstar präsentiert Haarpracht

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton zeigte sich vor dem Bahrain-Rennen am Sonntag (17 Uhr, live ServusTV) mit einer neuen Frisur.

Es war DIE Sensation, die im vergangenen Jahr die Welt der höchsten Motorsportklasse zum Beben gebracht hatte: Nach elf gemeinsamen Jahren mit Mercedes, in denen er sich sechsmal zum Weltmeister krönte, entschied sich Formel-1-Ikone Lewis Hamilton dazu, den Silberpfeilen ab der Saison 2025 den Rücken zu kehren. Seit diesem Jahr sitzt der Brite im Ferrari, doch so spektakulär sein Wechsel noch war, so unbeeindruckend verliefen seine Auftritte in den ersten drei Rennen. Vor dem Rennen in Bahrain am Sonntag (ab 17 Uhr im Sport24-Liveticker) präsentierte sich Hamilton nun mit einer neuen Haarpracht - ein Zeichen für einen Neustart?

Hamilton mit offenen Haaren

Nach dem zehnten Platz bei seinem Scuderia-Auftakt in Melbourne schien es mit Rang eins im China-Sprint für Hamilton bergauf zu gehen. Im tatsächlichen Rennen in Shanghai wurde der 40-Jährige dann allerdings disqualifiziert - der Unterboden seines Wagens war zu dünn gewesen. Auch in Japan blieb er als Siebter dem Podium fern. In Bahrain geht die Punktejagd weiter, immerhin will Hamilton seinem neuen Arbeitgeber zum ersten Konstrukteurstitel seit 17 Jahren verhelfen. Das Ganze soll ihm mit einem neuen Look gelingen: Denn der Rekordweltmeister trägt seine Lockenpracht jetzt offen!

Vasseur sieht's gelassen

Trotz des holprigen Saisonstarts bleibt Ferrari-Teamchef Fred Vasseur gelassen: "Ich bin es gewohnt, weil die letzten beiden Jahre so gestartet sind", so der Franzose. "Wenn wir letztes Jahr einen guten Schritt nach vorne gemacht haben vom Saisonanfang bis zur Mitte der Saison, dann nicht, weil wir eine Wunderlösung gefunden haben." Nach drei GPs und einem Sprint liegt der italienische Rennstall in der Konstrukteurswertung auf Platz vier, 76 Punkte hinter Spitzenreiter McLaren.