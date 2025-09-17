Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
Hamilton-Rücktritt
© APA

GP v. Aserbaidschan

Noch zwei Chancen: Stoppt Hamilton den Sieglos-Fluch?

17.09.25, 18:50
Teilen

Rekordweltmeister Lewis Hamilton (40) hat am Sonntag in Baku (13 Uhr/ORF1 live) die vorletzte Chance, einen historischen Negativrekord abzuwenden.

Im März startete der 40-jährige Brite mit dem Traum, als Weltmeister Geschichte zu schreiben, in seine erste Ferrari-Saison. Mit 8 Titeln wäre er alleiniger Rekord-Weltmeister (vor Michael Schumacher/7).

Jetzt könnte Hamilton mit einem Negativ-Rekord Geschichte schreiben: Als jener Pilot, der nach dem Wechsel zu Ferrari die meisten Rennen braucht, um endlich zu gewinnen. Nach 16 Grands Prix 2025 hat es der 105-fache GP-Sieger noch nicht einmal aufs Podest geschafft. Auf den Negativrekord von Didier Pironi (blieb 1981/82 in seinen ersten 18 Ferrari-Rennen ohne Sieg) fehlten Lewis also nur mehr zwei Sieglos-Rennen.

Leclerc stand in Baku zuletzt vier Mal auf Pole

Was Hamilton für Sonntag Hoffnung machen könnte, ist die Ferrari-Stärke auf dem tückischen Baku City Circuit (2,2-km-Highspeed-Gerade, langsame Kurven, 71 Schaltmanöver).

In den vergangenen vier Jahren fuhr Charles Leclerc dort jeweils auf Pole, was den Teamkollegen zumindest in den erweiterten Favoritenkreis hievt. Und Hamilton? Wenn sich für den Briten kein Sieg ausgeht, dann sollte er es, so Ferrari-Teamchef Fred Vasseur, „zumindest endlich aufs Podest schaffen.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden