Noch zwei Chancen: Stoppt Hamilton den Sieglos-Fluch?

Rekordweltmeister Lewis Hamilton (40) hat am Sonntag in Baku (13 Uhr/ORF1 live) die vorletzte Chance, einen historischen Negativrekord abzuwenden.

Im März startete der 40-jährige Brite mit dem Traum, als Weltmeister Geschichte zu schreiben, in seine erste Ferrari-Saison. Mit 8 Titeln wäre er alleiniger Rekord-Weltmeister (vor Michael Schumacher/7).

Jetzt könnte Hamilton mit einem Negativ-Rekord Geschichte schreiben: Als jener Pilot, der nach dem Wechsel zu Ferrari die meisten Rennen braucht, um endlich zu gewinnen. Nach 16 Grands Prix 2025 hat es der 105-fache GP-Sieger noch nicht einmal aufs Podest geschafft. Auf den Negativrekord von Didier Pironi (blieb 1981/82 in seinen ersten 18 Ferrari-Rennen ohne Sieg) fehlten Lewis also nur mehr zwei Sieglos-Rennen.

Leclerc stand in Baku zuletzt vier Mal auf Pole

Was Hamilton für Sonntag Hoffnung machen könnte, ist die Ferrari-Stärke auf dem tückischen Baku City Circuit (2,2-km-Highspeed-Gerade, langsame Kurven, 71 Schaltmanöver).

In den vergangenen vier Jahren fuhr Charles Leclerc dort jeweils auf Pole, was den Teamkollegen zumindest in den erweiterten Favoritenkreis hievt. Und Hamilton? Wenn sich für den Briten kein Sieg ausgeht, dann sollte er es, so Ferrari-Teamchef Fred Vasseur, „zumindest endlich aufs Podest schaffen.“