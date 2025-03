Ralf Schumacher sauer auf Vettel: "Völlig daneben“

Mit einem Spruch über das Outing von Ralf Schumacher sorgt Sebastian Vettel für Mega-Wirbel.

Ralf Schumacher hat sich bekanntlich vergangenen Herbst öffentlich geoutet. Der Ex-Rennfahrer bekam dafür viel Lob – auch von Sebastian Vettel. Der 37-Jährige fand dabei aber wohl nicht die richtigen Worte.

In einem Interview mit dem „Tagesanzeiger“ sagte Vettel: „Es ist immer noch sehr schwer, sich im Sport zu outen und akzeptiert zu werden. Genau deswegen sind Vorbilder so wichtig, die den Mut aufbringen, sich zu outen.“ Doch dann benutzt der Ex-Weltmeister einen Spruch, der nun für viel Wirbel sorgt. „In der Motorsport-Szene sei Schumachers Outing eigentlich gut aufgenommen worden. „Aber natürlich ist der Motorsport noch die Welt, in der alte weiße Männer eine Benzin-Party feiern.“

"Völlig daneben"

Auch Ralf Schumacher reagiert auf den Vettel-Spruch. „Vielen Dank für die Wertschätzung. Allerdings finde ich die Bemerkung über alte weiße Männer völlig daneben, weil es nicht der Wahrheit entspricht. Finde diese Formulierung sehr engstirnig“, schreibt der 55-Jährige auf Instagram.