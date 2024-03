Red-Bull-Mastermind Marko bricht sein Schweigen

Während hinter den Red-Bull-Kulissen weiter ein Machtkampf tobt, machen immer neue Gerüchte die Runde. Wie geht es mit Teamchef Horner weiter? Macht Weltmeister Verstappen tatsächlich seinen Verbleib von Markos Zukunft abhängig? Motorsportchef Helmut Marko könnte Licht ins Dunkel bringen.

Wie oe24 berichtete, herrscht im Red-Bull-internen Machtkampf zwischen Christian Horner (wegen der „Chat-Affäre“ angezählt) und Mastermind Helmut Marko „Waffenstillstand“. Um in der heiklen Situation keinen Fehler zu machen, hat sich der sonst so gesprächige Marko seit dem Saudi-Arabien-GP am 9. März einen Maulkorb verpasst. Vor dem Abflug zum Großen Preis von Australien (Sonntag, 5 Uhr, ServusTV live) bricht der 80-jährige Grazer sein Schweigen – allerdings hat er nur zum sportlichen Showdown etwas zu sagen.

"Im Qualifying macht Rausreiß-Runde von Max den Unterschied"

oe24: Herr Marko, was erwartet Sie in Melbourne?

HELMUT MARKO: Hoffentlich der nächste Sieg. Wir hatten bisher zwei Rennen auf zwei völlig unterschiedlichen Strecken, auf beiden war unser Auto erfolgreich. Also kommen wir mit großem Optimismus nach Australien.

oe24: Womit sich eine Frage aufdrängt: Gewinnt Red Bull - oder sogar Max Verstappen - heuer alle Rennen?

MARKO: Ich bitte Sie! Es sind erst zwei von 24 Rennen gefahren. Im Qualifying ist es deutlich enger geworden, da hat nur die Rausreiß-Runde von Max den Unterschied gemacht und ihm zwei Mal die Poleposition gesichert. Wenn wir auf Kurse wie Monte Carlo oder Singapur kommen, wo Überholen sehr schwer ist, dann schaut das schon anders aus. Ich würde jedenfalls nicht auf 24 Siege für uns wetten.

oe24: Spannend fand ich Ihre Aussage, wonach der 18-jährige Bearman mit seinem starken Debüt als Sainz-Ersatzmann Ferrari in die Bredouille bringen würde ...

MARKO: Die haben Hamilton teuer eingekauft und mit Leclerc einen längerfristigen Vertrag. Ich würde den Knaben im nächsten Jahr in einem kleineren Team wie Haas unterbringen. Ein Lernjahr hat noch keinem geschadet, das nimmt auch Druck.

"Das wir Bearman für Ferrari ausbilden, ist unvorstellbar"

oe24: Wie wär’s mit den Racing Bulls?

MARKO: Wir hatten tatsächlich ein informatives Gespräch mit ihm, aber da war er schon in der Ferrari-Academy. Dass wir ihn ausbilden für Ferrari, ist nicht vorstellbar.

oe24: Glaubt man Gerüchten, könnte sogar ein Red-Bull-Cockpit frei werden: Hat Max Verstappen inzwischen mit Ihnen über sein angebliches Mercedes-Angebot gesprochen?

MARKO: Das sind Interna. Da dürfen Sie nicht ernsthaft mit einer Antwort von mir rechnen.

oe24: Erlauben Sie mir bitte noch eine persönliche Frage zum Abschluss: Planen Sie nach wie vor, bei allen 24 Rennen dieser Saison dabei zu sein?

MARKO: Ich hab einmal gebucht, aber das heißt noch nicht viel.