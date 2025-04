Schumacher über Verstappen-Wechsel: "McLaren oder ..."

Max Verstappen könnte bald nicht mehr für Red Bull fahren.

Der Weltmeister wird derzeit mit gleich vier rivalisierenden F1-Teams in Verbindung gebracht, und darunter befindet sich auch eine überraschende Option. Ex-Formel-1-Pilot und Sky-Experte Ralf Schumacher glaubt, dass der 27-Jährige bei einem möglichen Wechsel viele Teams in Betracht ziehen könnte.

Läutet neue Regel Ende bei Red Bull ein?

Verstappen, der aktuell noch bis 2028 bei Red Bull unter Vertrag steht, zeigt sich zunehmend frustriert über den langsamen Verfall des Teams. Besonders die 2026er-Regeln könnten das Ende der Red Bull-Ära einläuten und Verstappen zu einem früheren Wechsel drängen. Ralf Schumacher ist sich sicher: Verstappen wird überall willkommen sein, wenn er sich tatsächlich für einen Abgang entscheidet.

Letztes Jahr schon Kontakt mit McLaren

„Es wird für Verstappen überall Platz geben“, sagte der sechsfache Grand-Prix-Sieger im Sky Sports F1-Podcast. „Auch dieses Jahr hat er wieder gezeigt, wie viel er als Fahrer ausmachen kann.“ Schumacher führt die bisherigen Gerüchte um Mercedes und Aston Martin weiter: „Ich denke, bei Mercedes wird man Platz machen wollen, aber auch McLaren wird sich das überlegen“, so Schumacher. Der McLaren-Chef Zak Brown habe im letzten Jahr bereits Verstappen kontaktiert, bevor man den Piastri-Deal abschloss. „Zak Brown, wie alle anderen, ist an Max Verstappen interessiert“, fügte der Experte hinzu.

Außenseiter-Team hat Mercedes-Power

Und jetzt kommt der Überraschungstipp: Alpine! „Das Team, das wir immer wieder vergessen, aber eine Rolle spielen könnte… Alpine. Flavio Briatore hat Mercedes-Motoren für sein Team nächste Saison geholt. Und schaut euch mal Pierre Gasly an – er fuhr in Bahrain stark!“ Gasly hatte sich im Qualifying auf Platz 5 geschoben und landete im Rennen trotz einer harten Aufholjagd auf Platz 7 – knapp hinter Verstappen. „Das Auto kann nicht so schlecht sein“, meint Schumacher. „Mit extra 30 PS durch den Mercedes-Motor könnte Alpine plötzlich auch ein heißer Kandidat für Verstappen werden.“