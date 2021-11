So hat Verstappen WM-Titel in der Tasche

Verstappen oder etwa doch wieder Hamilton? Der Kampf um den Formel-1-Thron geht in die finale Phase.

Die Formel-1-Saison befindet sich mitten in der heißen Schlussphase. Noch drei Rennen lang wird um die Krone gerittert, dann zieht sich die Königsklasse des Motorsports in den Winterschlaf zurück. Einzig die Stationen in Katar, Saudi Arabien und Abu Dhabi fehlen noch im Rennkalender.

Mit seinem Sieg in Sao Paulo meldete sich Rekordweltmeister Lewis Hamilton beeindruckend im Titel-Kampf zurück, der Rückstand auf seinen Dauerrivalen Max Verstappen schmolz auf 14 Punkte. Dennoch ist es ist der Red-Bull-Star, der bei den Buchmachern weiterhin die Nase vorne hat. Und das nicht zu Unrecht. Dennn um seinen allerersten WM-Titel einzufahren, braucht der Niederländer rein rechnerisch nur noch einen Sieg, und zwei weitere zweite Plätze, um sich Weltmeister nennen zu dürfen. Selbst dann wenn Hamilton, genau andersrum, zwei Siege und einen zweiten Platz in den finalen drei Rennen ergattert.

Behält Verstappen die Nerven oder feiert der siebenfache Titelhalter Hamilton am Ende seinen achten Streich? Das Saison-Finish verspicht jede Menge Spannung!