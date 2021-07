Verstappen lacht über FIA-Verwarnung

Red-Bull-Pilot Max Verstappen reagierte mit Humor auf die Verwarnung der FIA nach seinem jüngsten Sieg in Spileberg.

"Wir könnten Bonuspunkte für die beste Jubelfeier vergeben!" Max Verstappen hat vor dem zweiten Spielbergrennen der Formel 1 mit Ironie auf die Verwarnung reagiert, die er für sein abruptes Abbremsen beim Sieg vergangenen Sonntag erhalten hat. Ob der Automobil-Weltverband (FIA) Jubelszenen nicht besser fördern statt bestrafen sollte, beantwortet der WM-Führende am Medien-Donnerstag so. "Bungee-Jumping oder Cage-Fighting wären klasse. Oder Rückwärtssalti mit dem Auto."

Am kommenden Sonntag (ab 15 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) heulen die Motoren noch ein zweites Mal in Spielberg auf. Der Österreich-GP lädt erneut zum großen Giganten-Showdown ein. Verstappen ist momentan der Fahrer der Stunde in der Formel 1 und sein Bolide das Rennfahrzeug des Augenblicks. Fehler darf sich der nun wie Alain Prost dreifache Österreich-Sieger trotz seiner derzeit 18 Punkte Vorsprung auf Hamilton dennoch keine erlauben.