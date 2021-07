Spielberg wird zum Rekord-Spektakel

100.000 Fans und ein Megaduell. Spielberg ist bereit für die größte Formel-1-Party aller Zeiten.

Dass das Online-Portalprojekt-spielberg.com/ticket-station nicht aus allen Nähten platzt und noch immer jede Menge Tickets für den GP am Sonntag (15 Uhr, ORF1 &ServusTV live) zu haben sind, liegt vielleicht auch daran, dass die Fans hierzulande schlicht und einfach überfordert sind. Weil ab heute weitere Corona-Lockerungen in Kraft treten und die Zuschauer-Höchstbeschränkungen fallen, würde nichts gegen ein volles Haus sprechen. Sogar die generelle Maskenpflicht auf den Tribünen fällt weg, wobei weiter die 3-G-Regel gilt.



Im Gegensatz zum Steiermark-GP letzten Sonntag gibt es am ab heute auch ein umfangreiches Rahmenprogramm. In der erstmals seit zwei Jahren wieder eröffneten Fan-Zone hinter der Niki-Lauda-Kurve warten LiveMusik-Acts, Fan-Challenges und Rennwagen zum Anfassen.

WM als Boxkampf über 23 Runden

100.000 Fans werden bei der größten Veranstaltung in Österreich seit Beginn der Corona-Pandemie übers Wochenende erwartet, zum GP am Sonntag sollen 60.000 auf den Tribünen feiern. Bei Länderspiel-Atmosphäre. Denn aus den Niederlanden haben sich bereits Tausende Wohnwägen in Bewegung gesetzt. 20.000 Holländer wollen WM-Leader Max Verstappen beim Red-Bull-Heimrennen zum fünften Saisonsieg pushen.



Doch Lewis Hamilton und Mercedes geben noch nicht auf. Bei 18 Punkten Rückstand ist, so Teamchef Toto Wolff, noch alles möglich: "Die WM ist heuer ein Schwergewichtskampf über 23 Runden und wir haben gerade erst ein Drittel davon hinter uns."