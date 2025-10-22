Zittern um Spielberg: Millionen-Umbau vor neuer Saison

Der Grand Prix von Österreich in Spielberg hat bereits einen Termin, gefahren wird zwischen 26. und 28. Juni 2026. Bis dahin muss die Strecke aber um viel Geld adaptiert werden und das Zeitfenster ist durchaus eng gewählt.

Konkret geht es um die Erweiterung der Boxengasse, immerhin ist 2026 ein elftes Team am Start und damit braucht es auch mehr Boxen. Damit den anderen Teams aber kein Platz genommen wird, baut Red Bull gleich die ganze Anlage um.

Das führt aber zu weiteren Bauarbeiten, denn dadurch muss auch das Medical Center weichen und somit an neuer Stelle komplett neu aufgebaut werden. Kostenpunkt sind rund 13 Millionen Euro, wie die Betreiber dem ORF verrieten.

Weiterer 12 Mio.-Ausbau geplant

Die Arbeiten haben mittlerweile begonnen und eine Finalisierung ist bis Ende Mai angestrebt. Viele Verzögerungen oder Probleme kann man sich also nicht leisten, immerhin wird einen Monat später bereits gefahren.

© GEPA/Matthias Trinkl

Damit aber noch nicht genug, sind auch weitere Projekte am Weg. Noch einmal zwölf Millionen Euro fließen in die Erweiterung im Norden der Strecke, dem Schönberghof (siehe oben) - hier entsteht eine neue Skybar.