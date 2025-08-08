Steiner schießt gegen Hamilton: "Falsche Einstellung!"

Ex-Haas-Chef Günther Steiner kritisiert Lewis Hamilton für dessen 'ich bin nutzlos'-Aussage. Der siebenfache Champion hatte sich nach schwachen Leistungen selbst infrage gestellt. Steiner nennt dies "falsche Einstellung".

Nach drei verpassten Q3-Einzügen in Folge hatte Hamilton sich beim Ungarn-GP als "nutzlos" bezeichnet. Steiner reagierte im "Red Flags"-Podcast verständnislos: "Für einen siebenfachen Weltmeister ist das die falsche Einstellung."

© Getty

Steiners klare Worte

"Zu sagen 'ich bin nutzlos'... das ist eine Haltung, die nur Mitleid erzeugen soll", so der Ex-Teamchef. Hamilton hatte zuvor in Belgien bereits mit Spin und Streckenlimit-Verstößen gekämpft.

© Getty

Ferraris gemischte Bilanz

Während Teamkollege Charles Leclerc in Ungarn auf Pole ging, scheiterte Hamilton als 12. klar an Q3. Steiner betont: "In schwierigen Phasen muss man härter arbeiten – nicht sich selbst bemitleiden."