Verstappen greift nach 'Heim-Coup'

Max Verstappen greift am Sonntag beim GP der Niederlande nach einem Heimsieg.

Einen Heimsieg für die Niederlande in der Formel 1? Gab es noch nie! Beim Comeback der Grand Prix in Zandvoort könnte Max Verstappen heute (ab 15 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) also etwas Historisches schaffen. Der Unterstützung von 70.000 begeisterte Fans in Orange kann sich der Red-Bull-Star jedenfalls sicher sein.

Schon am Samstag herrschte an der Rennstrecke zwischen den Sanddünen an der Nordseeküste Party-Stimmung. Auch dank der überlegenen Bestzeit von Verstappen im Abschlusstraining. Vor dem Qualifying dann die nächste frohe Botschaft für den Local Hero: Er kam um eine drohende Strafversetzung wegen eines Überholmanövers im Freitagstraining bei roter Flagge herum. Die Stewards begründeten das damit, dass Verstappen danach sofort abgebremst habe. Er sei zu dem Zeitpunkt einfach so viel schneller als Lance Stroll gewesen (satte 150 km/h), dass er gar nicht anders konnte, als ihn durch seinen Schwung zu überholen.

Neuland für F1-Stars: Crash-Gefahr auf Strecke

Apropos rote Flagge: Die war in den ersten beiden Tagen des Rennwochenendes in den Niederlanden ein ständiger Begleiter. Technische Defekte sowie viele Dreher und Crashes (im Training am Samstag schrottete Carlos Sainz seinen Ferrari) zeugen davon, dass die PS-Stars nach 36 Jahren F1-Pause in Holland noch Schwierigkeiten mit der neuen Strecke haben.

Vor dem kommenden Rennen herrscht demnach Hochspannung.Wovon sich Verstappen aber nicht beeindrucken lassen will. Er jagt WM-Leader Lewis Hamilton, will die drei Punkte Rückstand auf den Mercedes-Star vor Heimpublikum in einen Vorsprung umwandeln. Die Vorzeichen stehen gut für den Niederländer. Der Red-Bull-Pilot startet von der Pole-Position.