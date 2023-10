Verstappen plant Titel-Party beim Katar-Sprint

Drei Punkte fehlen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen zum vorzeitigen Gewinn seines dritten WM-Titels in Serie.

Beim Sprint in Katar am Samstag (ab 19.30 Uhr im Sport24-Liveticker) reicht Max Verstappen der sechste Platz um den dritten WM-Titel in Folge zu fixieren. Dahinter duellieren sich Mercedes und Ferrari um die Position als zweite Kraft hinter den dominanten Red Bulls. Die Ausgangslage für den WM-Dominator könnte nach der Pole Position im Qualifying nicht besser sein. Vor allem, weil Teamkollege Sergio Perez, der den Niederländer als einziger noch abfangen kann, dann gewinnen müsste und von Startplatz 13 in das verkürzte Flutlicht-Rennen (19 Runden) geht.

"Ein großartiger Start ins Wochenende. Ich bin glücklich und froh, auf der Pole zu stehen. Es ist schwierig mit dem Grip auf der Strecke", sagte Verstappen, der auch im einzigen Training die Bestzeit aufgestellt hatte und bereits auf Samstag vorausblickte. "Natürlich will ich den Sprint gewinnen. Das Auto ist schnell."

Dass sich Verstappen nördlich von Doha nicht die WM-Krone aufsetzen wird, gilt als nahezu ausgeschlossen. Der 26-Jährige wollte das nicht überbewerten. "Natürlich weiß ich, dass ich am Samstag die Weltmeisterschaft gewinnen kann. Wir fokussieren uns darauf, ein gutes Wochenende zu haben", sagte Verstappen.

Alles spricht für Verstappen

Auch die Statistik spricht für den 13-fachen Saisonsieger. Verstappen war in einem Sprintrennen noch nie schlechter als Vierter, seitdem das Format in der Saison 2021 eingeführt worden war. Weniger als drei Punkte an einem Rennwochenende holte Verstappen zuletzt im April 2022 in Australien, wo er seinen Boliden aufgrund eines Benzinproblems abstellen musste.

Für Perez geht es im 17. von 22 Saisonrennen hauptsächlich darum, den zweiten Platz in der WM-Wertung abzusichern. Den Doppelsieg in der Weltmeisterschaft hatte der Austro-Rennstall immer wieder als Ziel ausgegeben. Perez gewann in Saudi-Arabien und Aserbaidschan das zweite sowie vierte Saisonrennen, danach ereilten dem Mexikaner aber immer wieder Schwächeperioden mit schwachen Qualifyings. Sein Vorsprung in der Gesamtwertung auf Mercedes-Pilot Lewis Hamilton schrumpfte zuletzt auf 33 Punkte zusammen.

Die Bedingungen auf dem Lusail International Circuit werden jedenfalls herausfordernd. "Ein Nachtrennen ist immer spannend und das wird wohl die heißeste Veranstaltung in der ganzen Saison", sagte Perez. Tagsüber beim ersten Training sowie im Sprint Shootout werden Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius erwartet, nach Sonnenuntergang wird es um die 27 Grad haben. "Die Temperaturen werden es mit Sicherheit interessant machen", betonte Verstappen, der auf ein "unvergessliches Wochenende" hofft.

Ferrari und Mercedes im Duell um Platz 2

Interessant ist auch der Kampf zwischen Mercedes und Ferrari um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung. Während Red Bull mit 623 Punkten uneinholbar enteilt ist und vor zwei Wochen in Japan den zweiten Titel in der Teamwertung hintereinander fixierte, liegen Mercedes (305) und Ferrari (285) in Schlagdistanz. "Bei noch sechs ausstehenden Rennen genießen wir den Kampf und werden alles geben, um vor ihnen zu bleiben", sagte Mercedes-Boss Toto Wolff.

Der Wiener hat gute Erinnerungen an Katar. "Wir kehren zum ersten Mal seit 2021 nach Lusail zurück. Der erste Grand Prix dort verlief für uns erfolgreich, deshalb freuen wir uns auf unsere Rückkehr." Wolff selbst wird allerdings nach einem Eingriff am Knie so wie vor zwei Wochen in Japan fehlen. Der Teamchef ist trotzdem stark involviert. "Auch wenn er nicht persönlich hier ist, ist er bei jedem einzelnen Meeting dabei", so Hamilton. "Er spricht in all diesen Meetings genauso wie er es tut, wenn er hier ist."

Bei der Lusail-Premiere vor zwei Jahren hatte Hamilton vor Verstappen triumphiert. Seitdem wurden die Boxengasse sowie das Paddock an der Hochgeschwindigkeitsstrecke umgebaut, auch die Kerbs sind modifiziert worden.