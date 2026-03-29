Verstappen zweifelt: Denkt der Weltmeister an ein frühes Karriere-Ende?

In der Formel 1 sorgt Max Verstappen für Aufsehen. Der Weltmeister wirkt zunehmend genervt und lässt mit einer brisanten Aussage über seine Zukunft aufhorchen.

Für Max Verstappen und die neue Formel 1 scheint es keine große Zukunft als Traumduo zu geben. Nach dem Großen Preis von Japan ließ der Superstar deshalb auch erstmals offen, wie es für ihn weitergeht. Nach seinem enttäuschenden achten Platz in Suzuka erklärte der Niederländer bei BBC Radio 5 Live deutlich: Er habe „keinen Spaß mehr an der ganzen Sache.“

Verstappen stellt sich inzwischen selbst die entscheidende Frage: „Lohnt es sich noch?“ Der Niederländer hadert immer mehr mit der aktuellen Entwicklung der Formel 1. Schon mehrfach ließ er durchblicken, dass ihm das Fahren mit den neuen Autos kaum noch Freude bereitet. Seine Aussagen befeuern nun die Spekulationen: Steht ein vorzeitiges Karriereende tatsächlich im Raum?

„Ich denke über alles nach.“

Mit diesen Worten sorgt Max Verstappen für neue Spekulationen. Auf die Frage, ob ein Abschied zum Saisonende für ihn infrage komme, erklärte der viermalige Weltmeister: „Genau das meine ich. Ich denke über alles hier im Fahrerlager nach.“

Dabei steht der Red-Bull-Pilot eigentlich noch langfristig unter Vertrag. Sein aktueller Deal läuft bis Ende 2028. Dennoch halten sich zuletzt hartnäckige Gerüchte, wonach Verstappen über eine Ausstiegsklausel verfügen soll, die ihm bereits nach dieser Saison einen vorzeitigen Abschied ermöglichen könnte.

Frust über neue Autos

Der Hauptgrund für seine Zweifel liegt klar auf der Hand. Verstappen kommt mit den aktuellen Boliden und Regeln nicht zurecht. Sie entsprechen nicht dem, was er sich unter echtem Racing vorstellt. Auch sein Umfeld schlägt bereits Alarm. Sein Vater Jos Verstappen macht deutlich, wie ernst die Lage ist und warnt: „Ehrlich gesagt habe ich Angst, dass Max die Lust verliert.“

Angesichts der aktuellen Situation wirkt dieses Szenario alles andere als ausgeschlossen. Privat sei er zwar „sehr glücklich“. So stellt er sich zunehmend grundlegende Fragen: „Lohnt es sich? Oder genieße ich es mehr, zu Hause bei meiner Familie zu sein, meine Freunde öfter zu sehen, wenn man keinen Spaß am Sport hat?“

Zukunft plötzlich offen

Obwohl Verstappen noch langfristig unter Vertrag steht, denkt er offenbar zunehmend über Alternativen nach. Für Verstappen zählt am Ende vor allem eines: die Leidenschaft für den Sport. Doch genau diese scheint aktuell zu bröckeln. Sollte sich daran nichts ändern, könnte aus der Frage „Lohnt es sich noch?“ schneller Realität werden, als es der Formel 1 lieb ist.