Sebastian Vettel nach Platz zwei in Ungarn disqualifiziert. Der Deutsche hatte nach dem Rennen zu wenig Benzin im Tank.

Lewis Hamilton rückt auf P2 vor, Carlos Sainz bekommt nachträglich doch noch ein Podium. Dahinter dann Alonso, Gasly, Tsunoda, Latifi, Russell, Verstappen, und Räikkönen bekommt noch einen Punkt.

Die Kommissare haben einen Bruch von Artikel 6.6.2 des Technischen Reglements festgestellt. Daher wird Vettel vom Rennen disqualifiziert, nach Artikel 12.4.1. des Internationalen Sportgesetzbuchs.

Das Urteil im Wortlaut: "Nach dem Rennen war es nicht möglich, eine Benzinprobe von einem Liter aus Auto #5 zu nehmen. Dem Team wurden daraufhin mehrere Möglichkeiten angeboten, die geforderte Menge an Sprit aus dem Tank zu entfernen, allerdings war es nur möglich, 0,3 Liter herauszupumpen."

Und weiter: "In einer Anhörung in Anwesenheit des Technischen Delegierten der FIA und des Technischen Direktors der FIA hat der Teamchef von Aston Martin klargestellt, dass noch 1,44 Liter Sprit im Tank sein müssen, aber sie waren nicht in der Lage, diese zu extrahieren."