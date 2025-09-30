Wird er neben Max Verstappen bei Red Bull Racing fahren?

Seit Jahren gilt das zweite Cockpit bei Red Bull Racing als verflucht. Seit Daniel Ricciardo waren Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Perez, Liam Lawson und aktuell Yuki Tsunoda die Teamkollegen von Max Verstappen. Einer von ihnen könnte in der kommenden Saison seine Rückkehr feiern.

Der Japaner Yuki Tsunoda enttäuscht derzeit beim österreichischen Rennstall Red Bull Racing. Er konnte in der laufenden Saison bisher nur 20 Punkte holen. Das Team denkt sogar über eine Rückholaktion nach.

Laut der italienischen Ausgabe von "motorsport.com" ist derzeit der Williams-Pilot Alexander Albon der Top-Kandidat für das zweite Cockpit bei Red Bull Racing. Das Medium berichtet, dass zwischen den beiden Parteien in den vergangenen Wochen mehrmals Kontakt gegeben hatte. Sogar der thailändische Anteilseigner Chalerm Yoovidhya hat bei den Gesprächen unterstützt.

Albon unsicher

Doch die Chancen auf eine Rückkehr sind aktuell sehr gering, so der weitere Bericht. Für Albon ist ein Wechsel angesichts der neuen Motorenreglements 2026 ein riesiges Risiko, da die sportliche Situation völlig unklar ist. Bei seinem aktuellen Arbeitgeber läuft es für den thailändischen Fahrer sehr gut, wohingegen Red Bull Racing in dieser Saison große Probleme hatte. Der 29-Jährige will bei einem möglichen Wechsel nicht auf das falsche Pferd setzen.

© Getty

Alexander Albon war schon zwischen 2019 und 2020 Fahrer bei Red Bull Racing. Beim österreichischen Rennstall konnte er nicht überzeugen. Der 29-Jährige konnte nur zwei dritte Plätze erringen. Gegen Max Verstappen hatte er keine Chance und wurde zum Testfahrer degradiert und verließ zunächst die Formel 1.

© Getty

Mehrere Kandidaten

2022 kehrte Albon als Stammfahrer bei Williams in die Formel 1 zurück. Dort konnte er brillieren und führte das Team wieder ins obere Mittelfeld. Derzeit ist Albon Achter in der Fahrerwertung.

Der Kampf um das zweite Cockpit bei Red Bull Racing ist offen. Neben Albon zählen Verstappens aktueller Teamkollege Yuki Tsunoda sowie die beiden Racing-Bulls-Fahrer Isack Hadjar und Liam Lawson als mögliche Kandidaten für das zweite Cockpit beim österreichischen Rennstall.