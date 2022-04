Zu langsam! Untersuchung gegen Leclerc

Aufregung in Australien: Charles Leclerc muss wegen einer zu langsamen In-Lap beim Qualifying in Melbourne zu den Rennkommisaren - ihm droht eine Strafe.

Im Albert-Park in Melbourne geht es nach der Quali noch richtig zur Sache. Einige Fahrer wurden von den Rennkommisaren vorgeladen. Pole-Mann Charles Leclerc muss noch vor einer Strafe zittern. Er überschritt am Weg zur Box die vorgegebene Zeit von 1:36,0. Ein möglicher Grund dafür ist, dass er am Weg dorthin für vorbeifahrende Autos mehrfach vom Gas gehen musste. Möglich, dass es für den WM-Führenden deshalb mildernde Umstände gibt.

Doch damit nicht genug. Die Stewards haben ncoh drei weitere Fälle zu bearbeiten. Sergio Perez soll während einer Gelb-Phase zu schnell gewesen sein und könnte ebenfalls noch sanktioniert werden. Weitere Untersuchungen betreffen AlphaTauri-Pilot Yuki Tsunoda und Alfa-Romeos Rookie Zhou Guanyu.

Williams-Fahrer Alex Albon wurde hingegen nachträglich disqualifiziert. Der Thailänder musste sein Auto am Ende von Q1 auf der Strecke abstellen. Mittlerweile ist klar, dass er zu wenig Tank im Benzin hatte. Das Reglement schreibt vor, dass zumindest 1 Liter Sprit nach Rückkehr an die Box noch im Tank sein muss.