Herr Wolff, fährt Red Bull die Formel 1 kaputt?

Wird die Red-Bull-Dominanz bei Fernando Alonsos Heim-GP gestoppt? Mercedes-Boss Toto Wolff fürchtet: Nein!

Red Bull feierte letzten Sonntag in Monaco den 6. Sieg im 6. Saison-GP, wobei 4 Erfolge auf das Konto von WM-Leaders Max Verstappen gingen. Während Mercedes-Superstar Lewis Hamilton und dessen Teamkollege George Russell hoffen, mit dem aufgemotzten W14 den Turnaround zu schaffen, will Super-Oldie Fernando Alonso auf seiner Heimstrecke zigtausende spanische Fans glücklich machen. oe24 bat Mercedes-Boss Toto Wolff um seine Einschätzung.

oe24: Toto, wer in Barcelona auf einen Sieg von Lewis Hamilton setzt, bekäme im Erfolgsfall fast das 30-Fache zurück. Sollte man da nicht ein paar Euro riskieren?

Toto Wolff: Ich fürchte, jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, um auf einen Mercedes-Sieg zu setzen, aber ich bin optimistisch dass der kommt.

oe24: Macht Ihnen Angst, dass Helmut Marko sagt, dass Barcelona Red Bull noch mehr liegt, als die bisherigen Strecken?

Wolff: Das ist einfach die Realität. Auf einem Kurs, auf dem es primär um die Aerodynamik geht, kann der Red Bull schon sehr schnell sein.

oe24: Aber in Monaco hatte man doch den Eindruck, dass ihr mit der Entwicklung des neuen Autos zufrieden seid, oder?

Wolff: Wir haben jetzt eine Basis geschaffen. In Barcelona werden wir sehen, wie gut die Upgrades funktionieren. Ich erwarte mir keinen Riesensprung, aber ich hoffe, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht.

oe24: Die Überlegenheit von Red Bull & Verstappen lässt TV-Einschaltquoten sinken, von ,Formel fad‘ ist die Rede. Fahren die Bullen die Formel 1 kaputt?

Wolff: Die F1 war schon immer so angelegt, dass der Beste gewinnen soll. Das Regelwerk ist für alle gleich. Wenn ein Team einen besseren Job macht, dann muss man das neidlos anerkennen. Red Bull hat das Beste aus der Situation raus geholt und den besten Job gemacht. Wir strengen uns an, und die Spanier hoffen zurecht auf Alonso. Er ist der einzige, der neben Red Bull regelmäßig aufs Podest fährt.

oe24: Glauben Sie nach wie vor, dass Red Bull heuer als erstes Team alle Rennen gewinnen kann?

Wolff: Ich hoffe es nicht, weil das für die F1 nicht gut wäre. Sie haben aber ein Auto, mit dem das möglich ist. Wir haben die besten Fahrer, um dagegen zu halten, müssen aber unser Auto hinbekommen, um das zu verhindern.