Habsburg bestreitet Europäische Le-Mans-Serie mit Prema

Ferdinand Habsburg hat seinem Kalender ein weiteres Betätigungsfeld hinzugefügt.

Der österreichische "Motorsportler des Jahres 2021" unterschrieb für die Saison beim italienischen Team Prema Racing, das heuer seine erste Saison in der Europäischen Le-Mans-Serie (ELMS) bestreitet. In der Langstrecken-Serie stehen sechs 4-Stunden-Rennen auf dem Programm, gefahren wird ab 17. April zuerst in Le Castellet, dann Imola, Monza, Barcelona, Spa und Portimao.

"Ich bin Prema dankbar, dass sie mir ihr neues Projekt im Endurance-Rennfahren anvertrauen und darauf vertrauen, dass meine Erfahrung vom letzten Jahr bei WRT unter ähnlichen Umständen dem Team in der ELMS zum Erfolg verhelfen wird", sagte Habsburg laut Aussendung.

Der 24-Jährige hat auch für die FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft genannt und ist für die Formel-1-Übertragungen des ORF-Fernsehens als Experte im Einsatz. Bei Prema griffen als Junioren bereits Formel-1-Größen wie Jacques Villeneuve, Robert Kubica, Valtteri Bottas oder der aktuelle WM-Leader Charles Leclerc zum Lenkrad.