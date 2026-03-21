Traum-Debüt! Verstappen siegt erstmals im Mercedes

Der vierfache Weltmeister Max Verstappen hat die Formel-1-Pause am Wochenende zu einem Sieg auf dem Nürburgring genutzt.

Zum Auftakt der Langstrecken-Serie auf der Nordschleife gewann der 28-jährige Niederländer im Mercedes-AMG GT3 gemeinsam mit Daniel Juncadella und Jules Gounon den vierstündigen Lauf in seiner Klasse überlegen mit einer Minute Vorsprung. Verstappen hatte sich zuvor den ersten Startplatz gesichert und wohl deutlich mehr Spaß als zum Start der F1-Saison.

Nach der großen Regel-Revolution in der Motorsport-Königsklasse wartet er nach zwei Rennen noch auf einen Podestplatz. Der nächste Einsatz von Verstappen in Rheinland-Pfalz steht indes schon fest. Beim legendären 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring wird der Red-Bull-Pilot rund um das Wochenende vom 14. bis 17. Mai ebenfalls einen Mercedes steuern. Für dieses Rennen hat der Tiroler Lucas Auer als Verstappen-Teamkollegen genannt.

"Der Nürburgring ist ein besonderer Ort", hatte Verstappen gesagt. "Es gibt keine andere Rennstrecke, die ihm gleicht. Das 24-Stunden-Rennen steht schon seit langem auf meiner Wunschliste." Verpflichtungen in der Formel 1 stehen dem Ex-Champion nicht im Wege. Zwei Wochen vor dem nächsten Nürburgring-Ausflug wird in Miami in den USA gefahren, eine Woche danach steuert er sein Auto wieder in Montreal. Vor dem kommenden WM-Lauf in Japan in einer Woche war auch jetzt schon ein weiterer Start möglich.