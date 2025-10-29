Gute Nachrichten! Moto3-Pilot Dettwiler außer Lebensgefahr

Moto3-Pilot Noah Dettwiler schwebt nach seinem schweren Unfall in Malaysia nicht mehr in Lebensgefahr. Der 20-jährige Schweizer überstand mehrere Operationen gut, wird aber weiter auf der Intensivstation überwacht.

Der Schweizer Moto3-Pilot Noah Dettwiler hat die kritische Phase nach seinem schweren Unfall in Malaysia überstanden. Der 20-Jährige befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr und wird in einem Krankenhaus in Kuala Lumpur weiter behandelt.

Schwerer Unfall in Aufwärmrunde

Der Unfall ereignete sich am Sonntag vor dem Moto3-Rennen in Sepang. Dettwiler fuhr langsam am Streckenrand, als der spanische Weltmeister Jose Antonio Rueda ihn übersah und mit voller Wucht ins Heck krachte. Der Schweizer wurde von seiner Maschine geschleudert.

Multiple Verletzungen und Herzstillstände

Laut Dettwilers Vater erlitt der Pilot "mehrere Herzstillstände" und verlor viel Blut. Neben Milz- und Lungenverletzungen erlitt er einen offenen Beinbruch. Rueda zog sich einen Handbruch und eine Gehirnerschütterung zu.

Stabiler Zustand

Nach mehreren Operationen ist Dettwilers Zustand nun stabil. Er wird weiter auf der Intensivstation überwacht, gilt aber nicht mehr als kritisch. Die Motorsport-Community atmet auf.