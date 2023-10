Der sechsfache MotoGP-Weltmeister Marc Marquez wird Honda mit Jahresende verlassen.

Beide Seiten haben sich darauf geeinigt, den Vierjahresvertrag ein Jahr früher zu beenden. Dies gab der japanische Hersteller am Mittwoch bekannt. Marquez und Honda haben elf Jahre zusammengearbeitet. Der 30-jährige Spanier wird wahrscheinlich im kommenden Jahr für Ducati fahren, sein jüngerer Bruder Alex fährt für Ducatis Farmteam Gresini.

Wechselt zu Ducati

GRACIAS por este gran viaje @hrc_motogp. ❤️ 11 años juntos.



???? いつもありがとう



Hemos compartido momentos inolvidables: 6 Campeonatos del Mundo, 5 Triples Coronas, 59 victorias, 101 podios y 64 poles. Risas, lloros, alegrías, momentos duros pero lo más importante: una relación… pic.twitter.com/6rYLNfQrC2 — Marc Márquez (@marcmarquez93) October 4, 2023

"Wir haben unvergessliche Momente erlebt: sechs Weltmeisterschaften, fünf Dreifachsiege, 59 Siege, 101 Podiums und 64 Poles. Harte Arbeit, Entschlossenheit und Bindung haben wir über die Jahre investiert", schrieb Marquez auf X (vormals Twitter). Man habe gelacht, geweint, freudige und harte Momente erlebt. "Aber am wichtigsten: eine einzigartige und nicht wiederholbare Beziehung."

Das sagt Honda

Honda war nicht in der Lage, dieses Jahr die Geschwindigkeit von Ducati zu halten. Marquez ist mit seinem Motorrad daher öfters über das Limit gefahren und verzeichnete mehrere Stürze. Ausgerechnet am vergangenen Wochenende hatte er im Regen-GP in Japan im verkürzten Rennen Rang drei, sein bestes Saisonergebnis, erreicht. Davor hatte er nur drei Rennen beendet.