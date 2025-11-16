MotoGP-Hammer: Wechselt Marquez zu KTM?

Während Marco Bezzecchi und Raul Fernandez beim MotoGP-Finale in Valencia für einen Aprilia-Doppelsieg sorgten, bahnt sich hinter den Kulissen ein Sensationstransfer an.

Bezzecchi gewann nach seinem Sieg in Portugal zum Saisonabschluss auch den Grand Prix in Valencia. Der aus der Pole Position gestartete Italiener siegte am Sonntag vor seinem Aprilia-Markenkollegen Raul Fernandez und Fabio Di Giannantonio auf Ducati. Der viertplatzierte Pedro Acosta verlor den möglichen nächsten Podestplatz für KTM in der Schlussphase an Di Giannantonio. Vizeweltmeister Alex Marquez, der am Samstag den Sprint gewonnen hatte, musste sich auf seiner Ducati mit Rang sechs begnügen.

Ex-Weltmeister Bagnaia wieder gestürzt - fünfter Ausfall in Serie!

Francesco Bagnaia (Ducati) landete gleich in der ersten Runde im Kiesbett. Der zweimalige Champion schied vor den Augen des seit Wochen verletzt ausfallenden Weltmeisters Marc Marquez zum fünften Mal in Serie aus. Zweitbester KTM-Fahrer beim Finale war Brad Binder an der achten Stelle.

KTM-Youngster Acosta WM-Vierter - und 2027 Marquez-Teamkollege?

In der Gesamtwertung wurde der in der zweiten Saisonhälfte mit mehreren Podestplätzen glänzende Acosta hinter den Marquez-Brüdern und Bezzecchi Vierter. Ein Rennsieg gelang dem österreichischen KTM-Rennstall im Saisonverlauf mit 22 Stationen aber nicht.

Im nächsten Jahr nimmt KTM einen neuerlichen Anlauf auf den Titel. Topfavorit ist dann allerdings wieder Marc Marquez. Der rekonvaleszente Spanier nahm gestern seine 7. MotoGP-WM-Trophäe in Angriff. Seine Siege in der Moto2 und Moto3 dazugerechnet hält der 32-jährige Spanier bei mittlerweile 9 WM-Titeln.

Größere Hoffnungen auf den ganz großen Coup darf sich KTM für 2027 machen. Dann wird wie im kommenden Jahr in der Formel 1 unter einem neuen Reglement gefahren. Heißt, die Karten werden neu gemischt. Und ein Top-Star nach dem anderen klopft auch bei KTM an. Darunter klingende Namen wie Marquez.

"Es stimmt, Marquez hat bei uns angeklopft", verrät KTM-Berater Heinz Kinigadner gegenüber oe24. "Aber nicht Marc, sondern dessen Bruder Alex." Immerhin hat Ducati-Pilot Alex Marquez (29) auf dem Weg zum Vizeweltmeister-Titel heuer neben sieben zweiten Plätzen bereits drei MotoGP-Hauptrennen gewonnen, er war der einzige, der seinem Bruder Marc zusetzen konnte.